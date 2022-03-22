Нижний Новгород, 22 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области произошел пожар на территории нефтебазы в Кстовском районе. Как сообщила пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации — «Ирбис», произошло возгорание. На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчёты, которые локализовали распространение пожара. Жертв и пострадавших нет.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Ранее ТАСС сообщал, что горят шесть бензовозов. Сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы поступило в 09:34 мск. Происходило горение бензовоза с дизельным топливом на эстакаде.