Москва, , 11:33 — REGNUM Сборная России по футболу проведёт тренировку с молодёжной командой во время мартовского сбора. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды проходит в Москве с 21 по 27 марта. Тренировка с молодёжной сборной пройдёт 26 марта.

Напомним, 24 марта сборная России должна была сыграть со сборной Польши в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе эти решения.

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