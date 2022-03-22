Буэнос-Айрес, , 11:44 — REGNUM Южнокорейская компания Posco объявила 21 марта о начале строительства завода по производству лития в аргентинской провинции Сальта. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Литий Dnn87

Открытие завода привлечёт в Аргентину инвестиции в размере четыре миллиарда долларов и приведёт к созданию 1 900 рабочих мест, сообщили менеджеры компании на встрече с президентом Альберто Фернандесом.

Кроме того, завод обеспечит Аргентине около 260 миллионов долларов в год за счёт экспорта. На полной мощности завод будет производить до 100 тысяч тонн лития в год.

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