Минск, , 11:40 — REGNUM Житель Могилёвской области Белоруссии арестован за подготовку к совершению террористического акта и участие в экстремистском формировании. Сообщение об этом опубликовано на сайте белорусского следственного комитета.

Железная дорога tresdetres

По информации следствия, 43-летний житель города Осиповичи в январе 2021 году вступил в экстремистское формирование. В марте 2022 года он предложил, чтобы ему передали данные о местах расположения на железной дороге релейных шкафов.

Мужчина объяснил, что готов изготовить взрывчатые вещества и «по приказу» совершить теракты. Руководители преступного сообщества выслали ему инструкции и данные о местах будущих терактов. Правоохранители задержали мужчину до того, как он успел реализовать преступный замысел.

«Действия жителя Осиповичей квалифицированы как приготовление к совершению акта терроризма и участие в экстремистском формировании. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Из жилища обвиняемого изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и горючих смесей. Арестованному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гомельской области Белоруссии был предотвращён теракт против российских военных.

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