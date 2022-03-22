22 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Иван Коновалов, Василий Иванов, Летний путеводитель ИА REGNUM, , 19:18 — REGNUM Саратов — промышленный и образовательный центр, расположенный на берегу Волги в 858 километрах от Москвы. Своим возникновением обязан последнему представителю московской ветви Рюриковичей царю Фёдору I Ивановичу, поставившему на месте современного города в 1590 году сторожевую крепость для обороны южных рубежей Российского государства.

Волга Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день Саратов является крупным промышленным, культурным и образовательным центром, насчитывая в своих границах более десятка учреждений высшего образования, театров, памятников архитектуры конца XVIII — начала XX века.

Панорама города Саратова Василий Иванов © ИА REGNUM

Прилетая в Саратов прямым рейсом из столицы, чувствуешь свободу волжских просторов. Чистый равнинный воздух промывает легкие, а безмятежность и тишина региональной жизни заставляют столичного жителя по привычке воспроизвести в сознании городской шум. Не сказать, что Саратов, укутанный холодными ветрами великой Волги и просторами Среднеевропейской равнины, с первых минут приезда может впечатлить туриста своей чистотой, напротив, стоит быть готовым к тому, что поначалу глаза будут резать брошенные памятники архитектуры дореволюционной эпохи.

Набережная Космонавтов. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная Космонавтов. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Саратовский мост Василий Иванов © ИА REGNUM

Со временем начинаешь менять свою философию, вытесняя пафосный негативизм столичной жизни положительными эмоциями. Будто учитель начальных классов, хвалишь город даже в самых незначительных моментах, однако в сознании остается тяга к ассоциации города со столицей.

Театральная площадь. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятник В. И. Ленину. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Правительство Саратовской области Василий Иванов © ИА REGNUM

Саратовская областная дума Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятник Юрию Гагарину. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Начнем наше продвижение к центру городу с образовательных учреждений, которыми так гордится Саратов. Первый на очереди — Саратовский государственный медицинский университет, торжественное открытие которого состоялось в декабре 1909 года по приказу императора Николая II. Здание одного из старейших вузов России претерпело множество изменений, но сохранило свой имперский облик и в наши дни.

Саратовский государственный медицинский университет им. Разумовского Василий Иванов © ИА REGNUM

Саратовский государственный медицинский университет им. Разумовского Василий Иванов © ИА REGNUM

По соседству расположился Саратовский государственный университет имени Г. Н. Чернышевского (СГУ), разделивший судьбу со своим медицинским братом.

Памятник Н. Г. Чернышевскому. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Художественный музей А. Н. Радищева. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Александро-Невская часовня. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Мечеть Медресе Шейх Саид. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Мечеть Медресе Шейх Саид. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Площадь Кирова собрала в центре города прелести советской архитектуры. Узнаваемые жилые здания сталинского времени и кинотеатр «Победа» скрестились здесь с действующей церковью Митрофана Воронежского, современным торговым центром и «Крытым рынком», напоминающим ангар для цеппелинов. Последний достоин особого внимания: богатое украшенное старое здание с бакалейными лавками и кафе на втором этаже. Он станет центровым местом в нашем путешествии, но наша главная цель — набережная Волги.

Кинотеатр «Победа». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Церковь Митрофана Воронежского. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Городской крытый рынок. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Городской крытый рынок. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Городской крытый рынок. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Городской крытый рынок. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM Городской крытый рынок. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Динамо». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Динамо». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM Стадион «Динамо». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

В прогулке по историческому центру города Саратов стоит уделить время парку «Липки» — одному из старейших парков города, основанному в революционном 1825 году. Там же в вас может снова проснуться московский обитатель. Напротив макета панорамы города будет расположена Саратовская государственная консерватория, построенная в 1912 году в неоготическом стиле, а за ней — широкий прогулочный проспект Кирова. Первая ассоциация — Старый Арбат. Местная туристическая улица, отличительной чертой которой является обилие музыкальных учреждений.

Сад «Липки». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Панорама города Саратова (макет) Василий Иванов © ИА REGNUM

Саратовская Государственная консерватория Василий Иванов © ИА REGNUM

Саратовская Государственная консерватория Василий Иванов © ИА REGNUM

Проспект Кирова. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Следующий опорный пункт нашего путешествия — кластер административных зданий. В нем особое внимание хочется уделить зданию администрации города Саратова. В конце XIX века нижний этаж здания занимали большой магазин местного купца Фирса Сорокина, торговавшего мануфактурой, магазин купца Михаила Черномашенцева (фарфор, фаянс, сервизы), магазин оптических принадлежностей Богатырева и другие торговые заведения. В 1914—1915 годах была произведена реконструкция фасада здания по проекту архитектора В. К. Карпенко. Скульптурные и барельефные украшения были выполнены по эскизам скульптора Н. Волконского. За пару лет невыразительный фасад здания чудесно преобразился в лучших традициях модерна, сохранив его детали и в наши дни.

Здание администрации города Саратова Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание администрации города Саратова Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание администрации города Саратова Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс «Журавли» в парке Победы возведен в честь саратовцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Замысел и архитектурное решение Ю. И. Менякина, утвержденного на проект в 1977 году, навеяны песней «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. «Мне кажется порою, что солдаты, / С кровавых не пришедшие полей, / Не в землю нашу полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей…» Впоследствии при личной встрече Ю. И. Менякина с Р. Г. Гамзатовым в Москве поэт сказал, что именно таким он представлял материальное воплощение своего стихотворения.

Мемориальный комплекс «Журавли». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс «Журавли». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Воздвигнут комплекс на Соколовой горе на высоте 160 метров над уровнем моря, что позволяет видеть силуэт «Журавлей» из многих точек Саратова и Энгельса и с 20-километрового расстояния вниз и вверх по Волге.

Мемориальный комплекс «Журавли». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Церковь «Утоли моя печали». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Церковь «Утоли моя печали». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Храм «Утоли моя печали». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Волга — инструмент притяжения туристов в Саратовскую область, а также своеобразное место силы для жителей. В разговоре с блогером Виктором Паком, автор-исполнителем с аудиторией, равной населению Саратовской агломерации, корреспонденту ИА REGNUM удалось узнать о любимом досуге саратовских любителей природы: «Если ты оказался в Саратове с весны по первую половину осени, то это, безусловно, природа. Туристические базы на любой вкус и цвет. Сейчас набирают популярность походные лагеря — красивая территория, на которую ты приезжаешь с палатками, но там уже есть инфраструктура для отдыха: мангальчик, стол прямо на берегу Волги, скамьи, контейнеры для мусора. Это такая серединка для тех, кто не стремится к настоящим, полных трудностей походам и также городскому туризму. Я сторонник того, чтобы проводить время в Саратове именно так. У нас есть отличные места для сплава по Волге: речки Хапер, Медведица, Терешка. Ты можешь взять каяки и устроить двухдневный сплав, останавливаясь у берега. Мое мнение — надо выезжать за пределы Саратова!»

Памятник А. Н. Радищеву. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятник Н. И. Вавилову. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Церковь Кирилла и Мефодия. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

«Если говорить о городе, то стоит посетить набережную Космонавтов для вечерной прогулки. Парк Победы, я сам люблю погулять там в тишине для себя. Если вы любитель попсового отдыха, идите в культурный центр города, в проулках можно встретить незаметные, но исторически ценные старые дома купцов. Ощутите этот момент истории. Я со своей девушкой, проходя по таким улочкам, пытаюсь найти то, чего не замечал раньше. Человек каждый год по-разному видит привычные места».

Церковь Покрова Богородицы. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятник П. А. Столыпину. Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM