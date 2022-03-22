Москва, 22 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Исполнитель и актёр Алексей Воробьёв рассказал о своём состоянии после перенесённого инсульта. Об этом 22 марта пишет Starhit.

Пресс-служба фестиваля «Золотой Феникс» Алексей Воробьев

По словам артиста, ему тяжело вспоминать этот период. «Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе», — говорит Воробьёв. Он также заявил, что врачи не верили в то, что он сможет полностью восстановиться — позже они сами удивлялись, как певец «может творить, прыгать и петь» после перенесённого инсульта.

ИА REGNUM напоминает, что Воробьёв пережил инсульт ещё в 2013 году после автомобильной аварии, произошедшей в Лос-Анджелесе (США). После этого он перестал заниматься вокальной деятельностью на некоторое время и стал работать сценаристом, режиссёром, а также научился монтировать.