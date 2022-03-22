Москва, , 11:30 — REGNUM Между США и Китаем разворачивается битва за будущее мира почище, чем между Россией и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Си Цзиньпин и Джозеф Байден U.S. Department of State

«Переговоры председателя председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена закончились безрезультатно.

21 марта вертикально упал самолёт китайской авиакомпании. 22 марта Китай заблокировал перелёты на всех 106 самолётах этой серии «Боинга».

США готовятся объявить о санкциях против китайских чиновников. Китай говорит, что не оставит это без ответа.

Я называю это «тайваньским кейсом» — он является ключевым в начале противостояния Китая и США.

Пекин говорит, что Тайвань вернётся в «родную гавань» и это означает, что это символ получения Китаем статуса лидера в новом мире вместе с Россией», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей Китая, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

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