Усть-Коксинский район, Алтай, , 11:30 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет 21-летний житель Кемеровской области по обвинению в попытке убийства пограничника, а также покушении на незаконное пересечение границы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Топор

В ночь на 30 июня 2021 года молодой человек пытался незаконно перейти на территорию Казахстана, но его остановил пограничник. Злоумышленник ударил военнослужащего обухом топора в область головы, после чего брызнул в лицо перцовым баллончиком. Затем он стал наносить удары остриём топора по спине и рукам потерпевшего.

«Однако последний, применяя боевые приемы самообороны, смог пресечь противоправные действия обвиняемого, выбив топор из рук и задержав его. Благодаря оперативным и грамотным действиям военнослужащего злоумышленник был обезоружен», — отметили в ведомстве.

В результате пограничник получил различные травмы, однако обвиняемый был задержан. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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