Москва, , 11:30 — REGNUM В 2022 году на фермах агропромышленного холдинга «Мираторг» в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях прогнозируется приплод порядка 309 тысяч телят. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUMM.

Телята

Уточняется, что такой показатель на 10% превышает данные прошлого года и является рекордным.

Также указывается, что для сохранения здоровья новорожденных телят и получения максимальных привесов животные обеспечиваются выпасами с пастбищным травостоем специально подобранного ботанического состава до конца осени.

Кроме того, отмечается, что в течение периода отёлов контроль за новорожденными телятами будут выполнять ветеринарные специалисты и операторы-животноводы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство кормов для домашних животных, которое с 2019 года ведется в Курской области, готов увеличить агропромышленный холдинг «Мираторг».