Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM Свердловские власти выделят около 100 млн рублей в качестве поддержки фермерам в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Пшеница

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Средства направят на выплату субсидий по возмещению части затрат на приобретение имущества, крупного рогатого скота и техники. Сельскохозяйственный потребительский кооператив сможет получить не более 10 млн рублей.

Также министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области начало принимать заявки для участия в конкурсе на получение гранта «Агростартап». Заявку могут подать только хозяйства, зарегистрированные в 2022 году. Участвовать имеют возможность и уральцы, ведущие личное подсобное хозяйство. Однако при условии их дальнейшего оформления в качестве крестьянских (фермерских) хозяйств. Максимальный размер гранта составит 6 млн рублей. Участники конкурса должны будут софинансировать свой проект. Им необходимо будет вложить не менее 10% от его общей стоимости.

Отметим, в 2021 году грант «Агростартап» получили 19 аграриев. А субсидию на возмещение части затрат — четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива.