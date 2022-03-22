Ростов-на-Дону, 22 марта 2022, 11:28 — REGNUM За сутки в Россию эвакуировали более 15 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области 22 марта.

Эвакуация жителей ДНР
Эвакуация жителей ДНР
Официальный сайт ДНР

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. Рядом с пунктами пропуска развёрнуто два мобильных городка жизнеобеспечения, где беженцам оказывается первая необходимая помощь, консультации. Вынужденные переселенцы получают кров в пунктах временного размещения, отправляются в другие российские регионы.

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