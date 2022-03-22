Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM За сутки в Россию эвакуировали более 15 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области 22 марта.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. Рядом с пунктами пропуска развёрнуто два мобильных городка жизнеобеспечения, где беженцам оказывается первая необходимая помощь, консультации. Вынужденные переселенцы получают кров в пунктах временного размещения, отправляются в другие российские регионы.

Читайте ранее в этом сюжете: Границу с Россией пересекли ещё более 9 тыс. беженцев