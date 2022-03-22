Екатеринбург, 22 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Свердловская Госавтоинспекция выступила в поддержку спецоперации России на Украине. Инспекторы ДПС выстроили патрульные машины в виде букв Z и V. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Мероприятие организовали, чтобы поддержать российских военных, пояснили в ГИБДД по региону. Площадкой для инсталляции автомобилей стала стоянка возле здания управления ГИБДД по Свердловской области.

В акции приняли участие 18 автомобилей. На всех машинах дорожно-патрульной службы появились наклейки с хештегом #СвоихНеБросаем.