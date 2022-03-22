Уфа, 22 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Заниматься Уфой и днем и ночью поручил глава Башкирии Радий Хабиров недавно назначенному мэру этого города Ратмиру Мавлиеву. Об этом 22 марта Хабиров сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Уфа

«Вам доверили этот город, поэтому очень большая просьба день и ночь им заниматься, проблем чрезвычайно много. Уфа является городом с огромным потенциалом, люди в нем очень отзывчивые. При этом они за словом в карман не полезут, они образованные, понимают свои права. Доверие людей надо завоевывать», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Мавлиев был назначен мэром Уфы 16 марта. Ранее он занимал пост главы администрации Нефтекамска.