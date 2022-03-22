София, , 11:26 — REGNUM Сразу в 12 районах Южной и Юго-Восточной Болгарии объявлен так называемый «желтый код» опасности из-за сильного ветра, обрушившегося на указанные территории. Об этом 22 марта сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, в ряде регионов соответствующие порывы уже достигают 150 км в час. При этом синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.

В этой связи Департамент гражданской безопасности при МВД Болгарии призвал местных жителей воздержаться от поездок и походов в горы и лесные массивы.

Штормовое предупреждение будет действовать до 24 марта.