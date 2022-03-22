Кито, 22 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил 22 марта о снижении налога на добавленную стоимость для топлива после того, как было подтверждено новое повышение цен. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

Букеле уточнил, что уже направил в Законодательное собрание инициативу о снижении НДС на 5% для бензина и 1,75% для дизельного топлива. Если законодательный орган одобрит проект, то пониженные цены начнут действовать уже 23 марта.

Кроме того, государство временно перестанет взимать транспортный взнос, а также взносы в Стабилизационный фонд экономического развития — два транспортных налога, отмена которых, по мнению правительства, благоприятно скажется на борьбе с инфляцией.