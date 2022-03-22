Вашингтон, 22 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Накануне начала нового учебного года ЮНИСЕФ призвал семьи по всему Афганистану подготовить детей к учебному году. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Министерство образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало, что все школы для девочек и мальчиков после семимесячного перерыва вновь откроются 23 марта.

Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в министерстве образования заявили, что новый учебный год начнётся с ряда условий, установленных для девочек, при этом мальчики и девочки будут обучаться раздельно.

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН приветствовал обещание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь открыть школы для девочек ранней весной и призвал к их выполнению. Антониу Гутерреш заявил, что школы должны быть открыты для девочек и мальчиков.

«В этом году ни одна школа не будет закрыта. Если школа будет закрыта, министерство образования будет отвечать за её повторное открытие», — заявил агентству Reuters пресс-секретарь министерства образования Азиз Ахмад Райан.

Школы и университеты были закрыты после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти в августе 2021 года. Разрешение девочкам и женщинам учиться в школах и университетах было одним из основных требований международного сообщества к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).