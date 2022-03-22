Бухарест, , 11:24 — REGNUM Один из центральных мемориальных комплексов в честь павших воинов Советской Армии в уезде Яссы на северо-востоке Румынии подвергся нападению вандалов. Об этом 22 марта сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Полиция

По предварительным данным, неизвестные лица разрисовали краской надгробные плиты на кладбище, а также сделали антироссийские надписи на ограждениях за пределами мемориала. При этом злоумышленники заранее отключили системы видеонаблюдения по всему периметру комплекса.

Ведется следствие. Согласно румынскому законодательству, за осквернение могил предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.