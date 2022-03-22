Суздаль, Владимирская область, , 11:24 — REGNUM Во Владимирской области сотрудники полиции установили личность водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия в Суздале 19 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жорж-Пьер Сёра. Лошадь и телега. 1884

В Суздале около 19:40 19 марта автомобиль «Нива Шевроле» столкнулся с повозкой с запряжённой в неё лошадью. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

Виновником ДТП оказался заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району 1979 года рождения. Автомобилем он управлял в свободное от службы время. После служебной проверки он был уволен «по отрицательным основаниям». Следственными органами по факту дорожно-транспортного происшествия принято процессуальное решение.