Владивосток, , 11:23 — REGNUM Существенная федеральная поддержка в условиях антироссийских санкций будет оказана системообразующим предприятиям России. В Приморье в этот список попали всего 18 компаний, но полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке 22 марта заявил, что этот перечень не закрыт и в него могут быть включены другие предприятия, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Юрий Трутнев Minvr.gov.ru

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«То давление, которое оказывают на нашу страну недружественные страны, привело к некоторым последствиям по ряду предприятий: разрушена цепочка поставок, повысились стоимости кредитных ресурсов, всё это несёт в себе угрозу для экономического развития России в целом и Дальнего Востока. Правительство сегодня практически в ежедневном режиме работает над планом контрсанкционных мероприятий. Одно из существенных составляющих этой работы является определение перечня системообразующих предприятий, которым мы должны сегодня оказать помощь», — сказал Трутнев.

Системообразующие предприятия смогут получить льготное финансирование. В Приморье в этот список попали 18 компаний, такие как Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», судостроительный завод «Звезда» и другие. На системообразующих предприятиях в крае работает 95 тыс. человек.

«Хочу сразу сказать, что этот перечень не является закрытым. Работа над тем, каким предприятиям мы обязаны оказать помощь, будет продолжаться. Считаю эту работу очень важной, потому что от неё зависит экономика страны, жизни людей», — подчеркнул полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, первые субсидируемые из федерального бюджеты рейсы отправятся по Северному морскому пути уже во втором полугодии.