Бухарест, 22 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Специальная делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по безопасности в Палате представителей Стивеном Линчем посетила базу ВВС Румынии «Михаил Когэлничану» в районе черноморского порта Констанца. Об этом 22 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно официальной информации, на территории стратегического объекта представители США встретились с начальником генерального штаба Румынии Даниэлем Петреску и главой департамента оборонной политики при румынском правительстве Симоной Кожокару.

Румынские и американские официальные лица обсудили «действия по усилению позиций сдерживания и обороны на восточном фланге соответственно при существенном участии США».

По некоторым данным, пребывание парламентариев США в Румынии связано с намерением Вашингтона усилить военное присутствие США в этой восточноевропейской стране.