Пекин, 22 марта 2022, 11:22 — REGNUM Власти Китая примут ответные меры на визовые ограничения в отношении ряда чиновников КНР со стороны США, заявил 22 марта на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

США vs Китай
США vs Китай
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«Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры», — сказал он.

Дипломат добавил, что ситуация с правами человека на сегодняшний день в Китае находится «на самом лучшем уровне в истории». Он также призвал Вашингтон прекратить злонамеренно «очернять Китай и оказывать давление».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

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