Курск, , 11:22 — REGNUM Производство кормов для домашних животных, которое с 2019 года ведется в Курской области, готов увеличить агропромышленный холдинг «Мираторг». Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что указанное производство сертифицировано системой менеджмента качества и пищевой безопасности FSSC 22 000 и его ассортимент включает большое количество наименований полнорационных сухих и влажных кормов, а также лакомств с добавлением высококачественного мяса.

«Качество кормов от «Мираторг» соответствует самым высоким мировым стандартам. Существующие производственные мощности, высококачественное сырье собственных ферм и развитая логистика позволят оперативно нарастить производство и обеспечить поставки высококачественной продукции для домашних животных по доступной цене крупнейшим операторам розничных сетей в России» — заявили в пресс-службе АПХ «Мираторг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что модернизацию автоматизированного комплекса по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота (КРС) в Брянской области начал агропромышленный холдинг «Мираторг», являющийся ведущим оператором мясного рынка.