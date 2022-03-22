Белгород, 22 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Второй мобильный пункт временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины развернули в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Пункт временного размещения для беженцев

Площадка рассчитана на 540 человек. Кроме жилых палаток в пункте обустроено несколько пищевых блоков, душевых, туалетов, прачечная и палатки административного центра.

Сейчас в Белгородской области находится 4 809 жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан Украины, в том числе 1 577 детей. К родственникам и знакомым отправились 2 844 человека, 1 140 беженцев снимают жильё, в пунктах временного размещения находятся 825 вынужденных переселенцев.

«Отметим, что Белгородская область для жителей ДНР, ЛНР и граждан Украины, которые пересекли границу, является транзитным регионом. С 11 марта организована перевозка части прибывших в другие регионы: 11 марта в Липецкую область доставлены 302 человека, 12 марта туда же выехали 154 человека, 16 и 17 марта в Воронежскую область отправились 185 и 148 жителей ДНР, ЛНР и Украины, соответственно. 18 марта в Орловскую область выехали 207 человек, ещё 247 — покинули наш регион 19 марта, переехав в Воронежскую область. Всего из ПВР области в другие регионы доставлено 1243 человека», — уточнили в администрации губернатора.

Власти совместно с региональным управлением МЧС прорабатывают возможность дальнейшей отправки беженцев в другие субъекты РФ железнодорожным транспортом.