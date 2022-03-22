В Белгородской области развернули второй мобильный ПВР
Белгород, 22 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Второй мобильный пункт временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины развернули в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе правительства региона.
Площадка рассчитана на 540 человек. Кроме жилых палаток в пункте обустроено несколько пищевых блоков, душевых, туалетов, прачечная и палатки административного центра.
Сейчас в Белгородской области находится 4 809 жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан Украины, в том числе 1 577 детей. К родственникам и знакомым отправились 2 844 человека, 1 140 беженцев снимают жильё, в пунктах временного размещения находятся 825 вынужденных переселенцев.
Власти совместно с региональным управлением МЧС прорабатывают возможность дальнейшей отправки беженцев в другие субъекты РФ железнодорожным транспортом.