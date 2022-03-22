Байден заявил, что российский «Кинжал» «невозможно остановить»
Вашингтон, 22 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет единственное отличие от других ракет, заявил 22 марта президент США Джо Байден.
Marc Nozell
Джозеф Байден
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По его словам, ракета «Кинжал», которую Россия применила в ходе специальной военной операции на Украине, такая же, как и любая другая ракета. Единственное отличие — то, что её «почти невозможно остановить».
Напомним, гиперзвуковая ракета «Кинжал» применялась для уничтожения объектов военной инфраструктуры в Западной Украине.