Вашингтон, 22 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет единственное отличие от других ракет, заявил 22 марта президент США Джо Байден.

Marc Nozell Джозеф Байден

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По его словам, ракета «Кинжал», которую Россия применила в ходе специальной военной операции на Украине, такая же, как и любая другая ракета. Единственное отличие — то, что её «почти невозможно остановить».

Напомним, гиперзвуковая ракета «Кинжал» применялась для уничтожения объектов военной инфраструктуры в Западной Украине.