Имран Хан: в Афганистане создана реальная возможность для установления мира
Исламабад, 22 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что по прошествии 40 лет появилась реальная возможность восстановить мир и безопасность в Афганистане и в регионе в целом. Об этом сообщает газета «8 Собх».
21 марта, накануне заседания совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, премьер-министр Пакистана заявил, что организация должна действовать коллективно, чтобы предотвратить гуманитарный кризис и экономический коллапс в Афганистане.
«Мы должны активно работать с афганскими властями (действующим правительством) для укрепления прав человека, особенно прав женщин, и разработки эффективных стратегий по устранению террористических угроз с территории Афганистана», — добавил Имран Хан.
Необходимо отметить, что Организация исламского сотрудничества является второй по величине межправительственной организацией в мире.
Конференция министров иностранных дел ОИС в Исламабаде намечена на 25 марта, в годовщину независимости Пакистана.