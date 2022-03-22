Исламабад, 22 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что по прошествии 40 лет появилась реальная возможность восстановить мир и безопасность в Афганистане и в регионе в целом. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

21 марта, накануне заседания совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, премьер-министр Пакистана заявил, что организация должна действовать коллективно, чтобы предотвратить гуманитарный кризис и экономический коллапс в Афганистане.

«Мы должны активно работать с афганскими властями (действующим правительством) для укрепления прав человека, особенно прав женщин, и разработки эффективных стратегий по устранению террористических угроз с территории Афганистана», — добавил Имран Хан.

Необходимо отметить, что Организация исламского сотрудничества является второй по величине межправительственной организацией в мире.

Конференция министров иностранных дел ОИС в Исламабаде намечена на 25 марта, в годовщину независимости Пакистана.