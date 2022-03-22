Каспийск, Дагестан, , 11:19 — REGNUM В Дагестане произошла вспышка острой кишечной инфекции. В больницу с признаками отравления обратились более 20 жителей города Каспийска, 11 из них госпитализировали, сообщили в минздраве региона.

«11 пациентов (10 детей и один взрослый) были госпитализированы. У больных отмечается слабость, тошнота, диарея, боли в животе, повышение температуры тела. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вспышка была зафиксирована в период с 19 по 20 марта. За это время в Каспийскую центральную городскую больницу с симптомами обратились 22 пациента, в том числе 21 ребенок и один взрослый. В минздраве оценили состояние заболевших как средней и легкой тяжести. В настоящее время сотрудники местного управления Роспотребнадзора выясняют причины отравления людей.