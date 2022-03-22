* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 22 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд 22 марта вынес приговор двоим участникам группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались жители Крыма Тимур Ялкабов и Ленур Сейдаметов, вступившие в июне 2015 года в ряды террористической организации. Оба осуществляли пропагандистскую деятельность, склоняя местных жителей к участию в группировке, а также вели деятельность, направленную на создание благоприятных условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя России. Руководитель ячейки Ялкабов координировал её работу, а также занимался вербовкой новых участников.

Главарю крымской ячейки суд назначил 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, второму участнику — 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Приговор в законную силу пока не вступил.