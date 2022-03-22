Благовещенск, , 11:28 — REGNUM В столице Амурской области зафиксировали снижение ажиотажного спроса на сахар. Товар спокойно лежит в магазинах города, и цены на него такие же, как были до резкого роста интереса покупателей, сообщило ИА Порт Амур.

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Килограмм развесного сахара в Благовещенске стоит почти 70 рублей. Возле него больше никто не толпится, рассказала горожанка.

«Ажиотажа больше нет, никто не толпится, не скупает, свободно можно подходить брать взвешивать. Я взяла один пакетик. И цена осталась такой — какой была, по-моему, до ажиотажа — 69 рублей 90 копеек. На кассе я тоже не заметила ажиотажа, чтобы кто-то тележками выгружал, такого нет, берут по одному, по два килограмма», — поделилась наблюдениями жительница Благовещенска.

Ранее с просьбой не создавать ажиотаж вокруг продуктов питания к амурчанам обращалась министр экономразвития и внешних связей области Оксана Кукшенева. Она назвала высокий спрос фактором, который повлиял на рост цены на этот товар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии рост стоимости товаров в магазинах региона назвали безосновательным. Заместитель председателя правительства региона Галина Соколова, что предприниматели и руководители сетевых магазинов не должны повышать цены.