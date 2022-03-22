Париж, 22 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Власти Франции намерены принять долгосрочные меры в связи с растущими ценами на топливо, передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

С 1 апреля жители Франции смогут воспользоваться скидкой в размере 15 центов за литр топлива. Правительство намерено помочь гражданам оплатить полный бак бензина, в то время как цены на нефть выросли в два раза всего за несколько месяцев.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что власти рассмотрят новые меры для двух групп населения: «тех, кто мало зарабатывает, и тех, кто много ездит».

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил, что в стране достаточное количество йода, чтобы защитить население в случае ядерной атаки.