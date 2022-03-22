Лима, 22 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Прокуратура Перу направила в судебные органы запрос о запрете на выезд из страны трём племянникам президента Педро Кастильо для проведения расследования незаконных действий. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Gob.pe Педро Кастильо

Родственников главы государства подозревают в незаконной связи с бизнесменами и посредничестве между ними и государственными органами, а также в получении взяток. Прокуратура требует ограничить передвижения для Фрая Кастильо, Марко Кастильо Гомеса и Рудбеля Парадедеса на пять месяцев.

Ограничение на выезд из страны также запрошены и для шести бизнесменов, чья преступная связь с племянниками президента страны была установлена.