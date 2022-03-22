В Иркутске бдительность соседей помогла спасти нескольких людей на пожаре
Иркутск, 22 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области сообщает подробности серьёзного пожара, случившегося накануне, 21 марта, в многоквартирном доме по улице Баумана. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 10 человек.
Бдительные соседи сообщили пожарным о том, что не наблюдают среди эвакуировавшихся семьи с двумя детьми, которые проживают на пятом этаже. По указанному адресу незамедлительно было направлено звено газодымозащитной службы.
«Задымление в подъезде уже было максимальным. В указанной квартире были обнаружены отец и двое детей, четырех и пяти лет. Детям надели спасательные устройства, укутали в одеяла и на руках вынесли на улицу. Их отец эвакуировался самостоятельно.
Мужчина сообщил, что оценил возможности и понял, что не сможет эвакуировать двоих детей одновременно, а оставлять без надзора кого-то побоялся, тем более, что заполнение помещений дымом было весьма интенсивным. И им было принято правильное решение дождаться помощи пожарных», — пояснил начальник караула пожарно-спасательной части № 7 города Иркутска Алексей Андреев.
Также соседи пояснили, что в квартире, где начался пожар, проживает семья из двух человек, которые нигде не работают и могут находиться дома.
В 13:03 (ирк) в ходе разведки и тушения пожара в комнате на полу была обнаружена 58-летняя женщина. Ее из горящей квартиры эвакуировали в удовлетворительном состоянии и передали врачам скорой помощи.
В результате пожара уничтожены домашние вещи на площади 30 квадратных метров, квартира закопчена на площади 45 квадратных метров. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
Всего с начала 2022 года в Иркутской области было зарегистрировано 1172 пожара, на которых погибли 55 человек, из них 4 детей, травмированы — 53, спасены — 264.
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