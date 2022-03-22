Донецк, , 11:15 — REGNUM Девять военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие, сообщает 22 марта Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Девять украинских военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на нашу сторону», — говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Накануне, 21 марта, в Народной милиции ДНР сообщили, что восемь украинских военных 25-й воздушно-десантной бригады, 11 военных 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.