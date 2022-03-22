Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Нежелание Украины и США услышать позиции России привело к тому, что украинский кризис затянулся на долгие годы. Такую точку зрения изложил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, обозреватель американского журнала The National Interest.

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По его словам, наиболее важен внутренний украинский конфликт — разногласия между населением восточной и западной частей страны. Иностранные игроки пользовались ими, чтобы разжечь противостояние, и устранение этого конфликта ослабило бы нарпряжённость.

«Однако решить её можно только путём диалога, сострадания и взаимного примирения между самими украинцами», — полагает Петро.

Он также обратил внимание, что Россия пыталась добиться равностороннего диалога и с Украиной, и с западными странами, но её игнорировали. Так, Вашингтон отверг три основных требования России, касавшихся безопасности.

Это отказ от приёма в НАТО новых участников, особенно Украины, отсутствие стратегического оружия США на границе с Россией и возврат к панъевропейской системе безопасности. Эту систему приняла в конце 1990-х годов ОБСЕ.

Петро добавил, что Киев в отношениях с Москвой заняли едва ли не более непримиримую позицию. Из-за включения в украинскую конституцию положений о стремлении в НАТО и длительного притеснения Донбасса Кремль перестал верить в возможность диалога.

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