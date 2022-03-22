Красноярск, 22 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. По состоянию на 22 марта в Красноярском крае подтверждено 357 193 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 356 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае выздоровели 342 923 человека. За сутки выздоровели 759 пациентов, госпитализирован 221 человек (21 марта — 45).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в крае был подтверждён 451 случай COVID-19, выздоровели 926 человек.