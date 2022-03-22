Сеул, 22 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали увеличение объёма средств, потраченных с помощью банковских карт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

Согласно опубликованным данным, в 2021 году среднесуточный показатель составил 2,76 трлн вон (~$2,26 млрд), что на 9,4% больше, чем в 2020 году.

Известно, что объём средств, потраченных с помощью кредитных карт увеличился на 10,2%, до 2,16 трлн вон (~$1,7 млрд), а дебетовыми картами — на 7,6%, до 581 млрд вон (~$477 млн).

Отмечается, что 40,1% всех платеже пришлись на мобильные устройства. В 2021 года среднесуточный объём средств, потраченный через систему мобильных платежей, составил 1,28 трлн вон (~$1,05 млрд), что на 2,2% больше, чем годом ранее.