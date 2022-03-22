Москва, 22 марта 2022, 11:13 — REGNUM Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создавать кибервойска, которые будут защищать Россию от цифровых угроз, которые сейчас не менее актуальны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
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«Где они могли бы, не получив отсрочку, а получив знания и развивая компетенции, приносить пользу стране, развивая патриотические качества», — привел он аргумент.
Ранее глава Минцифры предложил ввести отсрочку от армии для имеющих IT-специальности.
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