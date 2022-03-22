Екатеринбург, 22 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали мужчину, который пытался перевезти наркотические вещества через таможенную границу. Иностранный гражданин спрятал их в стельке ботинка? сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в январе 2022 года. Мужчина прибыл в Екатеринбург и приобрел здесь наркотические вещества для целей личного употребления. Ему удалось перевести наркотики через таможенную границу. Однако сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области нашли у мужчины запрещенные вещества при личном досмотре.

Иностранцу вменяют приобретение, хранение и перевозку наркотических веществ в крупном размере, а также перемещение их через границу. Уголовное дело направили в суд.