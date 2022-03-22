Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят разрушенную международными террористами в 2015 году Триумфальную арку Пальмиры в Сирии. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Смольного. В проекте примут участие российские специалисты и их сирийские коллеги, научные и общественные организации.

Пальмира. 2010 год Bernard Gagnon

«Предполагается, что восстановление памятника займет около трех лет. В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, которые составили план предстоящих работ», — отметили в Смольном.

На первом этапе археологи опишут сохранившиеся части исторического памятника с помощью фотографирования и сканирования. Геологи, в свою очередь, определят, из какого материала выполнена постройка, поскольку при реставрации предпочтительно использовать исторические составляющие.

Так, Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы — ГИС «Пальмира». В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся от действий террористов.

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Кроме того, специалисты ИИМК РАН исследуют один из самых известных памятников Сирии — древнюю Ресафу.

«Археологам в Ресафе предстоит обследовать развалины уникального раннехристианского храма-тетраконха и другие объекты. Всего планируется обследовать около десятка раннехристианских храмов на территории Сирии с фото‑ и видеосъемкой, ортофотопланами и подготовкой 3D-моделей, которые будут переданы сирийской стороне», — подытожили в пресс-службе.

Добавим, что проект реализуется под эгидой Русского географического сообщества с участием Минобороны РФ. Соглашение о сотрудничестве было подписано российской стороной с генеральным департаментом древностей и музеев Сирии в рамках рабочей встречи международных экспертов по сохранению культурного наследия Сирии, прошедшей на всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае.

Напомним, Пальмира— один из богатейших городов поздней античности, основанный царем Митанни Кирта I в 1500 году до нашей эры как защитная крепость от арамейских набегов. Древний город расположен в одном из оазисов Сирийской пустыни, в мухафазе Хомс между Дамаском и Евфратом.

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