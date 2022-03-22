Москва, 22 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Отмену масочного режима одобряют и поддерживают 68% жителей регионов России. Против выступают 15%. Воздержались 17%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Выброшенная маска на улице

Больше всего отмену ношения медицинских масок поддерживают мужчины, чем женщин — 72% против 63%, а также антипрививочники (73%). При этом продолжат носить маски 10% в общественных местах. Ешё 19% будут надевать маску выборочно.

Чаще всего отмену масочного режима одобряют в Екатеринбурге, Волгограде и Омске (по 72% опрошенных), реже всего — в Уфе, Челябинске (по 68%) и Красноярске (66%).

Опрос проведён 15—17 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ в общем опросе старше 18 лет в 381 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, отмену масочного режима одобряет подавляющее большинство жителей Москвы (69%).

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