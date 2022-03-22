Анкара, , 11:10 — REGNUM Военно-морские силы Турции призвали экипажи кораблей отслеживать дрейфующие мины, установленные Украиной в Чёрном море. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Черное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Об установке украинских мин на подходах к черноморским портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 20 марта предупредила ФСБ России. ВМС Украины, как сообщало ИА REGNUM, разместили в море около 420 мин. Течение может унести их в пролив Босфор и далее в Средиземное море.

«Военно-морские силы выступили с предупреждением, призвав корабли следить за возможными дрейфующими минами. Важно, чтобы все корабли, находящиеся в регионе и плавающие в проливах, установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами», — пишет турецкая газета.

В случае обнаружения мин или похожих на них объектов обращаться следует в главный координационный центр спасательных операций.

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