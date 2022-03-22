Кострома, 22 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Зарубежные города не стали приостанавливать побратимские связи с Костромой. Об этом в ответ на запрос ИА REGNUM сообщил глава областного центра Юрий Журин.

Http://www.gradkostroma.ru Встреча со школьниками из города-побратима Дарэма в администрации Костромы

«Официальных уведомлений о расторжении договоров в сфере международных, внешнеэкономических связей в адрес города не поступало», — пояснил мэр.

На сегодняшний день Кострома сотрудничает с 19 зарубежными городами Германии, Италии, Великобритании, США, Франции, Польши и т.п. Самые старые связи были установлены с Самоковым (Болгария) в 1973 году. Последний город — Уральск (Казахстан) присоединился к взаимодействию с «родиной Снегурочки» в 2018 году. В рамках побратимских отношений происходит обмен делегациями, организуются совместные выставки, конкурсы, концерты, выпуск книг.

Напомним, ранее о приостановке научного сотрудничества с Костромским государственным университетом заявил один из вузов Польши. КГУ отметил, что надеется восстановить отношения с учебным заведением и видит, что большинство европейских коллег не намерены портить связи и хотят продолжать работу.