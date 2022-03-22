Москва, , 11:09 — REGNUM Россия вряд ли бы нашла консенсус с Японией по теме Курильских островов. Об этом 22 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — написал в телеграмм-канале Медведев.

В этой связи он считает, что отказ России обсуждать с Японией мирный договор является правильным решением.

«В контексте судьбы Курильских островов это решение — исторически оправданное, назревшее и справедливое», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Он напомнил, что Япония вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввела против России санкции, «чем окончательно продемонстрировала, с кем она бы согласовывала гипотетический текст мирного договора».

«Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», — констатировал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в МИД РФ заявили, что после введения Японией односторонних санкционных ограничений в отношении России политика Токио стала очевидно недружественной. В этой связи Москва не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору.

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Также Россия отменяет режим безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова, прекращается диалог о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации Черноморского экономического сотрудничества.

В Японии такое решение России назвали недопустимым.

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