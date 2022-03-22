Является ли «Габсбург в вышиванке» лишь феноменом начала века, или же какая-то укро-габсбургская идея продолжает и в наши дни витать в гнилом политическом воздухе Украины?

Питер Пауль Рубенс. Максимилиан I (фрагмент). 1618

Сегодня наиболее активно идею восстановления Габсбургов на украинском (а точнее, западноукраинском) престоле продвигает Олег Хавич — буковинский журналист, именуемый иногда «отцом западноукраинского сепаратизма».

Впервые общественность познакомилась со взглядами Хавича — в то время депутата Черновицкого горсовета — весной 2000 года. В интервью сайту part.org.ua Хавич подробно рассказал о своем проекте «Западно-Украинское государство» — оно же «Западно-Украинское королевство». Подчеркнув, что идея эта не нова, что она была осуществлена еще 1 ноября 1918 года, когда возникла Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), Хавич указал и на различие.

По его словам, оно состоит в том, что тогда «вся Европа была заражена республиканскими идеями», и ЗУНР отдавала дань тогдашней политической моде. А сегодня Западно-Украинское государство должно быть не республикой, а королевством, то бишь конституционной монархией по форме правления. А по форме государственного устройства — федерацией, позволяющей учесть особенности каждого региона Западной Украины: Закарпатья, Галичины, Волыни или Буковины. Кроме того, потребуются автономные округа для национальностей, являющихся автохтонными, например, для венгров Закарпатья или румын Буковины, которые живут на этой земле сотни лет, — не то что русская диаспора, появившаяся на Западной Украине только в 1940-х годах.

То есть русская диаспора, в случае реализации этого проекта, останется лишена тех даров, которые получат все остальные.

Трон Западно-Украинского королевства, по словам Хавича, нужно предложить «не выдвиженцу из каких-то украинских шляхетских родов, а представителю династии, которая столетиями правила в Западной Украине, — представителю династии Габсбургов. Тем более что нынешний ее глава Отто фон Габсбург не отрекался от титулов короля Галиции и Владимерии (то есть Волыни), Великого Герцогства Буковинского. Да, он отрекался от титула короля Венгерского (Закарпатье входило когда-то в состав Венгерского королевства), но я думаю, что это не будет принципиальным. Призвание на трон представителя уважаемой европейской императорской династии, во-первых, снимет противоречия между внутренними западно-украинскими группами, которые могут претендовать на трон. С другой стороны, Отто фон Габсбург и члены его семьи являются многолетними депутатами европейского парламента, их опыт работы с евроструктурами, с лидерами мировых государств позволит Западной Украине решить многие проблемы, возникающие перед новообразованным государством. Это будет намного проще, чем в случае, если Западную Украину возглавит кто-то из ее представителей».

То, что представитель Габсбургско-Лотарингского дома по вероисповеданию католик, а на Западной Украине большинство верующих — грекокатолики, а католики в меньшинстве, не имеет, по мнению Хавича, существенного значения. Католицизм Отто фон Габсбурга будет скорее подчеркивать «европейскость самой Западной Украины, которая может позволить себе такой выбор».

Хавич не единственный, кто звал Отто фон Габсбурга править на Украине. 16 октября 2003 года в крупной украинской газете «День» вышла статья председателя Всеукраинской общественной организации «Трон» Юрия Топчия. В статье говорилось, что весной 2003 года руководимая Топчием организация «Трон» в обращении к его Императорскому и Королевскому Величеству Отто фон Габсбургу объявила о признании его и его наследников единственными и бесспорными претендентами на престол Соборной Украины и присягнула ему на верность. И что в письменном ответе Отто фон Габсбург выразил благодарность и выказал любовь и уважение ко всей украинской нации.

Отто фон Габсбург в молодости

Могут возразить, что ни Хавич, ни Топчий не являются представителями высшей украинской элиты и уж тем более представителями власти. Что в нынешнем огромном мутном информационном потоке можно выискать самые бредовые проекты и утверждения. И что поэтому ссылка на подобные высказывания ничего не доказывает. Согласны, что сами по себе такие ссылки ничего не доказывают.

А то, что Отто фон Габсбург, тогда еще не ушедший в мир иной, секретари и консультанты которого проверяли любые такие обращения под лупой, откликнулся на обращение «Трона», — тоже ничего не доказывает? Газеты называют Хавича другом семьи Габсбургов, а Габсбурги этого не опровергают — это тоже ничего не доказывает? И особый, причем особо длительный интерес Габсбургов к Украине, высказывания Отто фон Габсбурга и его наследников о важности Украины для Европы, заявление старшего сына Отто — Карла фон Габсбурга — о том, что Украина является аж «краеугольным камнем Европы», — это тоже ничего не доказывает?

Конечно, такие доказательства не носят окончательного характера. Но они и не являются абсолютно безосновательными. А для того, чтобы получить нечто более основательное и понять, откуда на самом деле на Украине берутся проектанты типа Хавича и Топчия, надо рассмотреть внимательно биографию «претендента» на украинские земли Отто фон Габсбурга.

Отто фон Габсбург с родителями — Карлом I и Цитой Бурбон-Пармской

Отто фон Габсбург родился 20 ноября 1912 года. Он был старшим сыном Карла I — последнего императора Австрии, короля Венгрии, Богемии, Хорватии и Славонии, Галиции и Лодомерии.

Карл взошел на австрийский престол во время Первой мировой войны, в 1916 году. Вскоре война завершилась поражением Австро-Венгрии и ее союзников. На следующий день после подписания 11 ноября 1918 года Компьенского соглашения о прекращении военных действий Карл отстранился от управления государством. Временное национальное собрание провозгласило Австрию республикой. Эпоха правления Габсбургов завершилась.

В марте 1919 года Карл отправился с семьей в эмиграцию в Швейцарию.

А 3 апреля в Австрии был принят специальный «закон о Габсбургах», запрещавший членам бывшего королевского семейства возвращаться в страну и предъявлять какие-либо претензии на власть. Габсбургов лишили гражданства.

После смерти Карла в 1922 году в эмиграции «главой дома Габсбургов-Лотарингских» стал считаться девятилетний Отто фон Габсбург.

Отто фон Габсбург и фашизм

Широко распространяемый сегодня миф об Отто фон Габсбурге гласит, что он чуть ли не герой европейского Сопротивления, отказавшийся встречаться с Гитлером. Так, в статье «Последний принц старой Европы» ведущий программ на радиостанции «Коммерсант FM» и телеканале «Дождь» Константин фон Эггерт утверждал: «Эрцгерцог знал абсолютно всех, кто сыграл хоть какую-то роль в двадцатом столетии, от своего двоюродного дедушки Франца Иосифа (хотя это были смутные детские воспоминания) до Бориса Ельцина, от папы Пия Одиннадцатого (и всех последующих пап) до Солженицына… Единственным западным государственным деятелем, с которым эрцгерцог принципиально не стал встречаться, был Гитлер».

Подобные заявления создают впечатление, что Отто фон Габсбург принципиально не принял фашизма. Но так ли это было на самом деле?

В начале XX века фашистские движения возникли во многих государствах Европы. Не стала исключением и Австрия, на которую по-прежнему были устремлены взгляды потерявшей трон династии Габсбургов.

В 1932 году к власти в Австрии пришел канцлер Энгельберт Дольфус, лидер Христианско-социальной партии Австрии.

Став канцлером, Дольфус воспротивился политике присоединения (аншлюса) Австрии к Германии, являвшейся главной козырной картой Гитлера. При этом Дольфус активно поддерживал итальянский фашизм Муссолини. Муссолини отвечал Дольфусу взаимностью. Дольфус высоко ценил дружбу с Муссолини, гарантировавшим ему поддержку Италией суверенитета Австрии.

К власти Дольфус пришел на волне конфликта между левыми социал-демократическими силами и правыми партиями. И левые, и правые располагали боевыми организациями и постоянно враждовали друг с другом.

Энгельберт Дольфус. 1933

В связи с начавшимся в 1929 году мировым экономическим кризисом левые начали побеждать правых, получая на выборах большую поддержку.

В феврале 1933 года в Австрии возник парламентский кризис: обсуждение в парламенте закона о минимальной оплате труда зашло в тупик. Парламент оказался недееспособным и самораспустился. Дольфус воспользовался этим для установления авторитарного режима.

В мае 1933 г. австрийский канцлер запретил коммунистическую партию.

А в июне 1933 г. Дольфус запретил партию национал-социалистов, тяготевших к Гитлеру и требовавших аншлюса. Муссолини поддержал такое решение, посоветовав Дольфусу запретить также социал-демократическую партию.

Дольфус чутко отреагировал на рекомендацию Муссолини. В феврале 1934 г. он запретил партию социал-демократов.

Отказавшись от созыва парламента, Дольфус установил в Австрии авторитарный режим, названный австрофашизмом. Этот фашизм иногда еще называют «зеленым». А еще его называют политикой построения сословного государства или корпоративного государства. Историки признают, что Дольфус фактически скопировал режим Муссолини.

Опорой австрофашистского режима Дольфуса стало движение «Отечественный фронт», призванное «политически объединить всех граждан Австрии». Дольфус заявил, что он хочет «перегитлерить» (по-немецки это звучало как überhitlern) национал-социализм.

Что такое «перегитлерить» национал-социализм? Это очевидным образом означает создание другого фашизма, в каком-то смысле более «крутого», чем гитлеровский национал-социализм. Фашизма, способного конкурировать в рамках совокупности фашистских идей с гитлеровским национал-социализмом, оставаясь при этом верным идейному общефашистскому стержню.

Какой фашизм предлагал своим сторонникам Дольфус?

Он предлагал им свою модель авторитарного государства, опирающегося на некие корпорации. Корпорации Дольфуса не имели ничего общего с тем, что сейчас так именуется. Эти корпорации, они же сословия, очень напоминали сословия, существовавшие в докапиталистическом обществе. Речь шла о чем-то сходном со средневековыми цеховыми сообществами — каменщиков, ткачей, гончаров.

Если бы такое общество оказалось создано, причем не только в Австрии, но и по всей Европе, то, говоря словами Маркса, в какой надстройке нуждался бы подобный базис? Почему бы к нему не приделать в этом случае монархическую надстройку? И почему бы не интегрировать в такую надстройку великих Габсбургов, с их действительно великой и древней имперской традицией? Почему не построить такую Европу, которая повторила бы империю Габсбургов и оказалась бы в каком-то смысле воплощением мечты императора Карла V Габсбурга об универсальной всемирной католической империи?

А поскольку Габсбурги всегда управляли очень рыхлыми империями, состоявшими из достаточно суверенных национальных слагаемых, то создание такой империи не так напрягало бы нации Европы, как гитлеровское, фактически полное, уничтожение национальных суверенитетов под пятой чисто немецкого рейха. Австрия потому и не хотела попасть под пяту Германии, что лелеяла мечту о восстановлении былого австро-венгерского величия. Конечным воплощением этого величия являлась бы очередная редакция Священной Римской империи. Последнюю, конечно, можно было бы опять назвать Священной Римской империей германской нации, но она всё равно являлась бы более национально равноправной, чем гитлеровская конструкция.

Могла ли такая конструкция оказаться востребованной в 30-е годы XX века? И если тогда она не могла быть востребована, то были ли шансы на ее востребование в дальнейшем?

В 30-е годы XX века эта конструкция, альтернативная гитлеровской и такая же нацистская по своей сути, как Третий рейх, не могла быть востребована. Прежде всего потому, что могущество Гитлера быстро стало преобладать над всеми остальными европейскими могуществами. Причем не только над могуществами малыми — польским, австрийским, венгерским, болгарским, румынским. Но и над могуществами более серьезными — прежде всего французским. Гитлер приподнялся столь стремительно сам и столь стремительно приподнял Германию, что всем остальным оставалось только подчиниться. Они и подчинились. Австрийцы в первую очередь.

Вот что такое австрофашизм Дольфуса и его соратников. Это другая редакция того же фашизма, а не антифашизм. И нужно быть отпетым циником для того, чтобы эту редакцию фашизма называть антифашизмом. Тогда Муссолини тоже антифашист? И Франко — тем более?.. Но вернемся к Дольфусу.

Дольфус и Муссолини

Дольфус вел дело к созданию национального сословного государства и одновременно яростно сопротивлялся аншлюсу. Он был убит в июле 1934 года в ходе попытки переворота, организованной австрийскими эсэсовцами. Успеху переворота помешала поддержка Муссолини сторонников Дольфуса, а не австрийских эсэсовцев, выступавших за присоединение Австрии к Германии.

Позже, в интервью 2007 года австрийской газете Die Presse, Отто фон Габсбург так вспоминал о Дольфусе: «У меня были с ним очень тесные связи (при этом Отто фон Габсбург уточнил, что эти связи были опосредованные, а личный контакт планировался, но так и не состоялся из-за убийства Дольфуса). С политической точки зрения мы были, пожалуй, более схожи, чем с Шушнигом. Я питаю к Дольфусу безграничное уважение. Он был храбр и готов был выступать за Австрию до последнего. Тогда я на всё смотрел с этой точки зрения: мы должны были сохранить Австрию». (Отметим, что, наверняка, и Дольфус, будь он жив, сказал бы то же самое: «Перегитлерить национал-социализм надо было, чтоб сохранить Австрию». Ведь известно, что всё в истории всегда делается «во имя»…)

Преемник Дольфуса Курт Шушниг, ставший после его смерти сначала исполняющим обязанности федерального канцлера, а затем и канцлером, на какое-то время сумел, при поддержке Муссолини, продолжить политику своего предшественника.

Шушниг заигрывал с Габсбургами так же, как и Дольфус. В уже упомянутом интервью Die Presse Отто фон Габсбург вспоминал, что, живя в изгнании в Бельгии и часто бывая во Франции, он не имел доступа в Австрию. Однако их общение с Шушнигом было не опосредованным, как с Дольфусом, а вполне личным: Отто фон Габсбург «тайно встречался с Шушнигом за границей». Одна из этих встреч прошла в швейцарском Айнзидельне. Но, как рассказал Отто фон Габсбург, он «встречался с ним и ранее».

При этом Шушниг проводил австрофашистскую линию почти столь же решительно, как Дольфус. И почти так же сопротивлялся гитлеровскому аншлюсу, опираясь на Муссолини, как и Дольфус, имея некие виды на Габсбургов так же, как и Дольфус.

Курт Шушниг. 1934

То есть Шушниг был, по сути, почти что вторым изданием Дольфуса.

И другого негитлеровского фашизма Дольфуса, призванного перегитлерить национал-социализм.

И заигрывания с Муссолини в надежде на то, что он спасет Австрию от Гитлера, используя свое влияние на фюрера.

И приглядывания к Габсбургам, делавшим ставку на австрофашизм, гораздо более удобный для них, чем фашизм гитлеровский.

При этом Шушниг был вынужден всё больше уступать Гитлеру.

Продолжая тем не менее в целом курс Дольфуса, Шушниг полностью отменил «закон о Габсбургах» — не только запрет на въезд представителей этого семейства в Австрию, но и запрет на занятие ими престола.

Сумев на какое-то время предотвратить поглощение Гитлером австрийского фашистского государства, Шушниг всё больше и больше впадал в зависимость от опекавшего его Муссолини. Но Муссолини мог только продлевать агонию австрийской фашистской государственности. В какой-то момент он сдал Австрию, склонившись перед величием немецкого рейха. Под давлением Гитлера Шушниг подал в отставку. 11 марта 1938 года канцлером стал Артур Зейсс-Инкварт. Аншлюс Австрии состоялся 13 марта.

Нелюбовь Гитлера к представителям династии Габсбургов обосновывалась целым рядом обстоятельств, в том числе излишне мягким, по мнению фюрера, отношением последних к евреям и славянам. К числу важнейших причин, порождавших негативное отношение Гитлера к Габсбургам, следует отнести его специфический антисемитизм. Гитлер очень серьезно относился к досужим сплетням о Ротшильдах как о главных банкирах Габсбургов.

На самом деле на начальном этапе Ротшильды действительно были банкирами Габсбургов. Сохранялась ли какая-то связь между Габсбургами и Ротшильдами к моменту, когда Европа из феодальной стала капиталистической и деньги Ротшильдов стали играть большее значение, чем принадлежность к невероятно сановитой семье Габсбургов?

Конечно же, капитализм резко поменял правила игры.

Но, во-первых, степень этой резкости не надо абсолютизировать.

А, во-вторых, нас сейчас интересует не содержание связи между реальными, а не конспирологическими Ротшильдами и Габсбургами, а фантазии Гитлера по поводу этой связи и ее неприемлемого для Гитлера конспиративного еврейского содержания. Такие фантазии мешали Гитлеру, строившему категорически антисемитский фашизм, позитивно воспринять менее примитивно антисемитские (хотя и не лишенные антисемитизма) разновидности фашизма. В том числе и австрофашизм Дольфуса — Шушнига — Муссолини — Габсбурга.

Справедливо ли перечисление всех этих четырех политических деятелей при обсуждении австрофашизма? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, разберем все существовавшие связи в рамках данной четверки.

Шушниг и Муссолини. 1935

Связь Дольфуса и Шушнига с Муссолини была предельно прочной. Что касается связи между Габсбургами и Муссолини, то ее прочность ничуть не меньше. Дуче видел в поддержке Габсбургов возможность дополнительно легитимировать свою власть. Он даже предлагал матери Отто фон Габсбурга Зите Бурбон-Пармской скрепить отношения браком между Отто и итальянской принцессой. Однако этот брак так и не состоялся. Муссолини должен был учесть степень неприятия Гитлером и Отто фон Габсбурга, и австрофашизма. Муссолини фактически сдал Шушнига так же, как он отказался от Габсбургов. И как потом он сдавал всё и всех подряд под напором Гитлера.

Итак, мы установили, что, во-первых, австрофашисты Дольфус и Шушниг, — предельно зависимые от Муссолини и находившиеся с ним в самых близких идеологических и политических отношениях, — были близки к Отто фон Габсбургу. Одного этого было достаточно, чтобы Гитлер его возненавидел.

Что, во-вторых, семья Отто фон Габсбурга находилась в прочных отношениях с Муссолини и делала серьезные ставки на самого дуче и на итальянский фашизм.

И что, наконец, в-третьих, и Отто фон Габсбургу, и всему габсбургианскому сообществу по многим причинам были неизмеримо милее фашизмы австрийского, итальянского или испанского образцов — вполне лояльные к католицизму, а значит, и к универсальной католической Европе, идея которой теснейшим образом связана с Габсбургами, — чем чуть ли не антикатолический нацизм Гитлера.

Таким образом, австрофашизм и впрямь можно назвать австрофашизмом имени той четверки, которую мы сейчас рассмотрели, — Дольфуса, Шушнига, Муссолини и Отто фон Габсбурга.

Аншлюс. Австрийцы приветствуют немцев

Незадолго до того, как был осуществлен аншлюс Австрии, агенты Гитлера перехватили письмо от Отто фон Габсбурга к Шушнигу. В письме Отто фон Габсбург заявлял, что в эти трудные времена охотно примет на себя полномочия канцлера. Это письмо стало для Гитлера поводом заявить Муссолини, что Австрия совместно с Чехословакией готовится напасть на Германию. После чего и был осуществлен аншлюс.

Операция нацистов по захвату Австрии 1938 года носила кодовое название «Отто». Одно это говорит о том, что Гитлер считал Отто фон Габсбурга своим наиопаснейшим конкурентом. Захватив власть, Гитлер выдворил из страны Габсбургов как ненужный ему политический раздражитель и вновь восстановил «закон о Габсбургах».

Отто фон Габсбург эмигрировал в США. Добавим, что его менее удачливые близкие родственники, дети Франца Фердинанда Габсбурга — того самого, с убийства которого началась Первая мировая война, — оказались в фашистских концлагерях.

Надо отметить, что такой поворот в судьбе Отто фон Габсбурга, Дольфуса, Шушнига и других позволил этим австрофашистам и еврофашистам, исповедовавшим менее антисемитскую, квазимуссолиниевскую фашистскую веру, выступить в роли жертв гитлеровского нацизма. Муссолини не успел выступить в роли такой жертвы, потому что его повесили. И он всё-таки сопротивлялся американцам. Габсбурги же были для американцев очень удобны. А поскольку американцам в связи с началом холодной войны и большим влиянием просоветских коммунистов в Западной Европе нужно было обзавестись какой-то новой фашистской идеологией, то ничего удобнее австрофашизма, еврофашизма, он же неофашизм габсбургианского образца, для них не было. И они сделали ставку на этот образец, навязав его нацистам Европы после их поражения во Второй мировой войне.

Дольфус и Муссолини на пляже

Так называемая черная аристократия была очень нужна для развертывания данной новой мягкой неофашистской модели, выдаваемой чуть ли не за антифашистскую. А как же? Ведь ее исповедуют аж «жертвы гитлеровского режима»! К числу таких «жертв» были отнесены не только Отто фон Габсбург, но и такой матерый нацист, как Отто Штрассер, один из лидеров левого крыла национал-социалистической партии, младший брат Грегора Штрассера. Грегор Штрассер был совсем уж важной фигурой в гитлеровской НСДАП. Он был одним из основателей этой партии, человеком, пользовавшимся в ней не меньшим уважением, чем сам Гитлер. Слишком большое влияние Грегора в НСДАП сильно тревожило Гитлера. Грегор Штрассер был убит 30 июня 1934 года во время так называемой ночи длинных ножей. А Отто Штрассер бежал от Гитлера в эмиграцию.

Вот вам и повод говорить о Штрассерах как о жертвах Гитлера. Удалось бы руководителю СА Эрнсту Рему, вступившему в конфликт с фюрером, спастись и эмигрировать, — и его бы представили в виде такой жертвы. Потому что, повторяем, нужно было объединять недобитых фашистов против СССР. Этих недобитков собирали по всему миру. Их нельзя было собирать, не отрекомендовав в качестве чего-то аж антигитлеровского. Слишком велика была ненависть народов Европы к Гитлеру. А тут еще обсужденный выше антисемитский фактор. Гитлер яро ненавидел Габсбургов по причине своего антисемитизма? О’кей, тогда их можно выдавать чуть ли не за жертв холокоста.

Кстати, то же самое — с Бандерой или с румынскими фашистами. Их всех надо было сделать жертвами Гитлера. Бандера просидел сколько-то времени в гитлеровском лагере в условиях особого комфорта? Он тоже жертва гитлеровского режима.

Формировался, повторим еще раз, и новый фашизм, удобного для США типа, и этот миф о жертвах нацистского режима, являвшихся отпетыми фашистами, но подлежавших легитимации в условиях запроса на антисоветский фашизм, — вполне, как выяснилось, совместимый с западной демократией.

Вот в какую обойму стал встраиваться Отто фон Габсбург в послевоенные годы. И он блестяще осуществил это встраивание, участвуя в важнейшем процессе перевода фашизма на новые рельсы, необходимость которых обусловливалась разгромом Гитлера, Нюрнбергским процессом, памятью об ужасах гитлеризма. Всё это не позволяло перейти от поношения фашизма к его восхвалению в короткий исторический срок. США и их союзникам для борьбы с СССР и коммунизмом нужен был новый фашизм, причем такой, который можно было в какой-то степени представить в качестве чуть ли не жертвы Гитлера. Этот фашизм и был вытащен на политическую поверхность — при существенном содействии Отто фон Габсбурга.

Трудно разобраться в хитросплетениях, осуществлявшихся врагами СССР в эпоху холодной войны, — во всех произведенных этими врагами правых и ультраправых переворотах, скрывавших их фашистское существо за разного рода масками, в так называемой стратегии напряженности и покровительстве, позволившем бандеровцам стать серьезным фактором европейской политики, — без обсуждения некоей реформы фашизма, проведенной самими фашистами (в том числе и оставшимися на свободе эсэсовцами) под чутким кураторством Запада. Именно эта реформа фашизма, сопровождавшаяся лицемерным отказом реформаторов от гитлеровских перегибов в вопросе о евреях, от гитлеровской ненависти к англосаксам, позволила Западу представлять реформированных фашистов чуть ли не в качестве ревнителей демократии.

Вот почему необходимо с особой настойчивостью указывать на то, что конфликт Габсбургов и их политических сторонников (Дольфуса, Шушинга и др.) с гитлеризмом вообще и лично с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером — это не конфликт антифашистов с фашистами, а конфликт ревнителей двух фашистских проектов — австрийского и великогерманского. Отрицаемое на уровне пропаганды и публицистики, данное утверждение является исторически несомненным. Об этом свидетельствует слишком многое.

Да, габсбургианцы и гитлеристы конфликтовали по целому ряду причин. Но разве представители одной идеологии или двух близких идеологий не могут беспощадно воевать друг с другом за власть, за форму реализации своих идеологических представлений?

Между Отто фон Габсбургом и Адольфом Гитлером шла именно такая война. Пушкин говорил о конфликте между Россией и Литвой: «Это спор славян между собою». Перефразировав Пушкина, можно сказать, что острейший спор между Отто фон Габсбургом и Гитлером — «это спор наци между собою», это конкуренция за право реализовывать свой фашистский проект.

Именно в силу такой конкуренции находившийся в эмиграции Отто фон Габсбург не хотел прихода Гитлера к власти в Австрии, имея на нее свои — австрофашистские, а не германо-нацистские — виды. А Гитлер, опасавшийся возможности восстановления Австро-Венгерской монархии, по этой же причине смертельно ненавидел Отто фон Габсбурга, отстаивавшего другую разновидность фашизма, настаивавшего на иной геополитической версии формирования фашистской Европы, и, наконец, являвшегося фашистским политическим конкурентом Гитлера. Как мы видим, оснований для ненависти было предостаточно. И все они не имели ничего общего с ненавистью фашиста Гитлера к антифашисту Габсбургу. Налицо очевидным образом ненависть одного фашиста к другому.

Можно начать рассматривать и более глубокие уровни этого «спора между своими» и обсуждать отличия Габсбургов от Гогенцоллернов или даже Габсбургов от Гогенштауфенов, на которых ориентировался Гитлер.

Гогенцоллерны — это германская династия, родоначальником которой был некий швабский граф Тассилон. Так, по крайней мере, говорится в одном из преданий. В другом предании говорится о том, что Гогенцоллерны происходят от швабского герцогского рода Бурхардингов. В любом случае, не вдаваясь в детали, ограничимся констатацией того, что Гогенцоллерны — это некий швабский род, имеющий несколько ветвей. Что правившие в Германии Гогенцоллерны собирали германский имперский рейх, опираясь на Бранденбург и Прусское королевство. И что императорами Германии Гогенцоллерны были достаточно недолго — с 1871 года, когда была разгромлена Франция, до 1918 года, когда Германия проиграла Первую мировую войну.

Гитлер не мог начать восхвалять династию, столь позорно проигравшую мировую войну. Кроме того, сказавши А, то есть начав восхвалять Гогенцоллернов, пришлось бы сказать и Б, восстанавливая власть этой непопулярной проигравшей династии. При том, что конкретные претенденты на престол были, что называется, на слуху. Гитлер никому не собирался отдавать власть. И поэтому всегда уклонялся от восхваления Гогенцоллернов. С удовольствием при этом восхваляя другую имперскую династию, Гогенштауфенов.

Гогенштауфены были для Германии не злобой дня, как Гогенцоллерны, а славными делами давно минувших дней. Они правили в Священной Римской империи в XII—XIII веках. Их приход к власти был ознаменован борьбой с так называемой папской партией, она же — вторая династия Вельфов, являвшаяся ветвью итальянского дома Эсте.

Эсте — это одна из древнейших княжеских итальянских фамилий, в течение длительного времени поддерживавших папу римского.

Наиболее известным конфликтом между Гогенштауфенами и второй династией Вельфов, он же — конфликт между гибеллинами и гвельфами, являются войны Фридриха II Гогенштауфена, в правление которого столкновение между Священной Римской империей и папством достигло предельного накала.

Ватикан неоднократно отлучал Фридриха II, именовал его Антихристом. А Фридрих II считал себя новым Константином Великим, преемником царя Давида, наместником Бога на земле и повелителем мироздания. Фридрих II был одним из самых образованных людей своего времени.

Впрочем, наибольшим уважением у Гитлера пользовался даже не Фридрих II, а Фридрих I, он же — Фридрих Барбаросса. Не случайно Гитлер назвал свой план нападения на Россию «планом «Барбаросса», проведя аналогию между своей военной кампанией и тем третьим крестовым походом, который возглавил этот германский император.

Не испытывая никакого желания вдаваться в оккультные подробности, всегда сомнительные в силу их использования разного рода фантастами и конспирологами, отметим, что тяготение нацистских руководителей к оккультизму само по себе является несомненным фактом. Любое углубление в проблему этой приверженности чревато переходами из сферы несомненного в сферу сомнительного. Тут нет места каким-либо утверждениям. Тут по поводу всего следует говорить «по-видимому».

По-видимому, Гитлер считал себя реинкарнацией (то есть новым воплощением) Фридриха Барбароссы.

По-видимому, он считал, что Фридрих Барбаросса был владельцем некоего святого копья, оно же копье, которым, согласно Евангелию от Иоанна (19:31−37), римский центурион пронзил Иисуса Христа. Более подробно погружаться в этот сюжет — значит, отвлекаться от основного содержания рассматриваемой темы.

Всё, сказанное выше, необходимо обсуждать лишь постольку, поскольку оно проливает свет на отношения между Гитлером и Отто фон Габсбургом.

Как должен относиться человек, уверенный в том, что он является новым воплощением Фридриха Барбароссы, то есть по сути императором династии Гогенштауфенов, к реальному Габсбургу, наследующему всё, что связано с этой очень могучей династией императоров Священной Римской империи, императоров Австро-Венгерской империи и т. д.

Ну, не может воплощенный Гогенштауфен любить реального Габсбурга. Даже если этот Габсбург разделяет его фашистские идеологические воззрения. Муссолини может любить Габсбургов. И по причине отсутствия конфликта интересов (Муссолини безразлична судьба Австрии), и по причине отсутствия глубинных оккультных мотивов для нелюбви к ним. У Муссолини всего этого нет, а у Гитлера есть. Поэтому Габсбурги дружат с Муссолини и не дружат с Гитлером.

Такой экскурс в историю необходим нам для того, чтобы отмести пустопорожнюю болтовню о демократизме Отто фон Габсбурга. Отто фон Габсбург был прочно связан с австрофашистами и Муссолини, и являлся представителем европейского фашизма отличного от немецкого образца. Его иронически-расслабленные рассуждения о благе демократии могут выдавать за чистую монету только очень наивные и неосведомленные журналисты. Или же — пиарщики Отто.

Раз уж мы обсудили и Гогенцоллернов, и Гогенштауфенов, необходимо сказать хотя бы несколько слов о Габсбургах.

Габсбурги — это одна из самых могущественных монархических династий Европы. Она особо знаменита, поскольку Габсбурги действительно стремились объединить Европу под своей эгидой на католических основаниях. Больше всего в этом преуспел вышеупомянутый Карл V Габсбург, один из крупнейших государственных деятелей Европы первой половины XVI века.

На пути реализации претензий Габсбургов встала католическая Франция, противопоставившая этим габсбургским панъевропейским имперским претензиям свои национальные и даже сверхдержавные интересы. Европа была очень долго раздираема данным конфликтом интересов. Ревностные французские католики, такие как лотарингские герцоги Гизы, были убеждены, что во имя торжества интересов католицизма Франция должна подчиниться Габсбургам, находившимся с Гизами и в родственных связях, и в тесном союзе, вытекающем из общего накаленного католицизма. Тень Габсбургов столетиями нависала над Европой. И продолжает нависать над ней.

Именно наличие такой тени порождает особое значение Габсбургов в панъевропейских начинаниях. Потому что если когда-нибудь Европа объединится под чьей-то монархической эгидой — что крайне маловероятно, хотя и не исключено, — то это будет именно эгида Габсбургов.

Отто фон Габсбург и Панъевропейский союз

В США Отто фон Габсбург сблизился с графом Рихардом Куденхове-Калерги, автором проекта создания объединенного европейского государства — Пан-Европы.

Отто фон Габсбург и Рихард Куденхове-Калерги

Иногда утверждается, что одно только это сближение Отто фон Габсбурга с таким патентованным демократом, каковым считается Куденхове-Калерги, неопровержимо свидетельствует о демократизме самого Отто. Не будем забегать вперед и сходу опровергать демократизм Куденхове-Калерги. Но сразу же — во избежание превращения подобных утверждений в нечто политически несомненное — укажем на то, что сам Куденхове-Калерги, а не его демонизаторы, в своей автобиографии «Жизнь за Европу» указывает на то, что в 1933 году Бенито Муссолини официально пригласил его в Рим, где они и встретились. Якобы Куденхове-Калерги был запрещен въезд в Италию (как он узнал пару лет спустя), так как он был в списке «антифашистов». Но поскольку его пригласил лично Муссолини, то он смог въехать в эту страну.

Муссолини, как и Гитлер, очень чутко реагировал на мнение своих соратников. Если эти соратники, подозревавшие дуче в симпатиях к враждебным силам, внесли Куденхове-Калерги в список персон нон грата, то сам Муссолини десять раз подумал бы, стоит ли ему вмешиваться и оказывать поддержку тому, кто назван врагом его же соратниками. И если Муссолини это сделал, значит, он имел на это особые основания. А наличие таких оснований опровергает утверждение о патентованном и безусловном демократизме Куденхове-Калерги. Был бы он таким патентованным и безусловным демократом, не стал бы дуче так хлопотать о встрече с фигурой, заведомо неинтересной для него по причине ее категорической и безусловной приверженности демократии. Обратив внимание на это обстоятельство, обсудим подробнее и самого Куденхове-Калерги, и связь между ним и Отто фон Габсбургом.

Вся жизнь, начиная с эмиграции в США, Отто фон Габсбурга — сохранявшего верность своему, поддерживаемому американцами, мягкому австрофашизму, он же еврофашизм, чьи создатели хотели перегитлерить национал-социализм, — определяется его сближением с этим графом, сыгравшим весьма существенную роль в построении единой Европы. Но кто же такой этот двойник Отто фон Габсбурга, он же граф Рихард Николаус Куденхове-Калерги?

Рихард Куденхове-Калерги

Рихард Николаус Куденхове-Калерги — австрийский политик, публицист, один из идеологов создания единой Европы. Он является основателем Панъевропейского союза — общественно-политического движения, выступающего за объединение Европы. Этот Панъевропейский союз не просто обсуждал планы и проекты европейского объединения. Он оказал самое непосредственное влияние на создание реальной объединенной Европы. А Куденхове-Калерги занимал в Панъевропейском союзе ведущее положение, действуя в связке с интересующим нас Отто фон Габсбургом.

Отец Рихарда Куденхове-Калерги граф Генрих фон Куденхове-Калерги играл важную роль в отношениях между Австро-Венгерской империей и Японией. Он являлся официальным представителем Австро-Венгрии в Японии. Проживая в Японии, граф Генрих женился на японке Мицуко (Мицу) Аояме. Мицуко стала одной из первых японок, эмигрировавших в Европу.

Отцом Мицуко был токийский торговец антиквариатом и маслами Кихати Аояма. 18-летняя Мицуко и Генрих Куденхове-Калерги познакомились в результате несчастного случая, случившегося с графом Генрихом. Графа сбросил конь, и он получил достаточно тяжелую травму. Инцидент произошел рядом с антикварным магазином отца Мицуко. Мицуко так трогательно заботилась о пострадавшем графе, что он без памяти влюбился в нее и сделал графиней Куденхове-Калерги. При этом Мицуко крестилась в токийском католическом костеле и взяла себе имя Мария Текла.

В 1896 году граф Генрих и его экзотическая жена переехали из Японии в Европу. К этому моменту у них уже было двое детей, одним из которых был Рихард Куденхове-Калерги.

В Европе у Генриха и Мицуко родилось еще пятеро детей.

При этом Мицуко, переехав в Европу и обустроившись в поместьях графа Куденхове-Калерги, установила в своем новом европейском доме строгие японские порядки. В доме Генриха говорили на нескольких языках, но Мицуко почти не знала немецкого и общалась в семейном кругу преимущественно по-японски. Став художницей, она рисовала картины в японском стиле. Перейдя формально в католицизм — сохраняла приверженность буддизму.

Граф Генрих умер в 1906 году, и Мицуко стала одна управлять поместьями Генриха и воспитывать своих многочисленных детей. Мицуко была очень известна в Европе. Она блистала в венском высшем свете, была его особой знаменитостью.

Когда говорят о безусловной демократичности Куденхове-Калерги, то указывают, в частности, на то, что его отец Генрих явно симпатизировал главному идеологу сионизма Теодору Герцлю. На самом деле симпатию к сионизму испытывали и те, кто хотел избавить Европу от евреев, и прогабсбургски настроенные круги, которые всегда покровительствовали определенным элитным еврейским группам. А именно тем группам, которые были уверены, что империя Габсбургов является гораздо меньшим злом, чем появление в случае ее распада новых независимых государств, каждое из которых было бы заряжено собственным национализмом. Сделав такую заметку на полях, следует продолжить рассмотрение всего того, что реально связано с идеологией Куденхове-Калерги и его родовой историей.

Куденхове — это старинный брабантский, то есть нидерландский, дворянский род. Дворянство было пожаловано основателю рода Куденхове в 1099 году за участие в крестовом походе.

Дед Рихарда Куденхове-Калерги женился в 1857 году на Марии Калерги. Она была дочерью Марии Калергис. Мария Калергис — знаменитая польская пианистка и покровительница искусств, дочь героя Бородинского сражения графа Федора Карловича Нессельроде и племянница канцлера Российской империи Карла Васильевича Нессельроде. Отметим, что Нессельроде — немецкий графский род, весьма известный в России. Что касается матери Марии Калергис, то она была полькой, сестрой камергера двора русского императора Александра I.

Мария Калерги вышла замуж за дипломата Франца-Карла Куденхове. Их сын, уже известный нам граф Генрих, получил право на соединение отцовской и материнской фамилий. Так возник род Куденхове-Калерги.

Интересующий нас Рихард Куденхове-Калерги — отец которого Генрих, кстати, владел шестнадцатью языками, — получил блестящее образование в Вене.

В 1922 году Рихард Куденхове-Калерги основал Панъевропейский союз, в числе членов которого были выдающиеся люди своего времени: Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Аристид Бриан, Конрад Аденауэр. Членство в Панъевропейском союзе таких великих гуманистических мыслителей, как Эйнштейн и Томас Манн, казалось бы, является неопровержимым свидетельством антифашистской сущности этого союза.

Но в 1922 году, когда Европа еще не опомнилась от кровавой мировой бойни, любая идея такого объединения европейских государств, которое не допустит новой мировой войны (которая между тем назревала), должна была быть воспринята «на ура» всеми гуманистами и была ими так воспринята. Основоположником идеи объединения Европы во имя вечного мира был великий немецкий философ Иммануил Кант, сформировавший ее в своем трактате «К вечному миру». Эта мечта по вечному миру истерзанной войнами Европы не могла не быть поддержана всеми гуманистами своего времени.

Вопрос о том, каково будет оно, это общеевропейское государство, каким содержанием оно будет наполнено, в то время еще не стоял на повестке дня. Подразумевалось, что это государство может быть наполнено только благородным гуманистическим содержанием. А поскольку обсуждение реального наполнения было очень расплывчатым, то каждый из двух тысяч делегатов, основавших Панъевропейский союз, имел полное право вкладывать в него свое содержание. При том, что мировая империя Габсбургов, например, тоже была своего рода Панъевропейским союзом. И им же была Европа, завоеванная Гитлером…

Но вернемся к Куденхове-Калерги.

В том же 1922 году, когда был основан Панъевропейский союз, Куденхове-Калерги стал членом венской масонской ложи Humanitas. Ложу эту он вскоре покинул, но связи со своими братьями сохранил.

После прихода Гитлера к власти Панъевропейский союз был запрещен, а произведения Куденхове-Калерги внесены в список книг, подлежащих сожжению. Причины такого отношения к Панъевропейскому союзу были обсуждены нами достаточно подробно. Гитлер не хотел объединять Европу иначе как под собственной эгидой. И любые другие планы ее объединения — как австрофашистские, так и демократические — были ему одинаково чужды.

Как и Отто фон Габсбург, Куденхове-Калерги, являясь ревнителем плана объединения Европы, альтернативного гитлеровскому, стал врагом Гитлера. Как и Отто фон Габсбург, Куденхове-Калерги, будучи таким противником Гитлера, эмигрировал в США, где и сблизился предельно с Отто фон Габсбургом, ставшим активнейшим членом Панъевропейского союза.

Забегая вперед, скажем, что идеи Куденхове-Калерги стали приобретать реальную силу к 1943 году, когда в Нью-Йорке состоялся очень мощный Пятый конгресс Панъевропейского союза. И что они полностью приобрели не утопический, а реальный политический характер в 1946 году, после того как Куденхове-Калерги вернулся в Европу. Тогда Уинстон Черчилль выступил в Цюрихском университете со знаменательной речью, в которой говорилось о необходимости создания Соединенных Штатов Европы. Эта речь была написана под прямым влиянием идей и текстов Куденхове-Калерги, с которым Черчилль ранее встречался. Сам Куденхове-Калерги упоминался в цюрихской речи Черчилля как тот, кому «многим обязан Панъевропейский Союз», который, в свою очередь, «многое сделал на пути к созданию Соединенных Штатов Европы».

Флаг Панъевропейского союза

Флаг Европейского союза

Роль Куденхове-Калерги в объединении Европы действительно весьма существенна. При этом многие противопоставляют проект объединенной Европы Куденхове-Калерги, она же Пан-Европа, как проект демократичный и позитивный, — нацистскому проекту насильственного объединения Европы под эгидой гитлеровской Германии. И это действительно очень разные проекты. Но так ли демократичен проект Куденхове-Калерги? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо не только присмотреться к процессу реального объединения Европы, но и вчитаться в сочинения Куденхове-Калерги.

В выпущенном в 1923 году манифесте «Пан-Европа» Куденхове-Калерги заявлял, что у Европы есть некий общий христиано-эллинский «корень», и что именно наличие этого корня позволяет говорить о возможности создания единой европейской нации. Ту единую Европу, которую он намеревался создать, Куденхове-Калерги называл шестым проектом европейского объединения. Первым таким проектом, по его мнению, была империя Александра Македонского (этот проект Куденхове-Калерги называл «эллинским»). Вторым проектом — империя Юлия Цезаря («римский» проект). Третьим — империя Карла Великого («германский» проект). Четвертым — империя папы Иннокентия II («папский» проект). Пятым — империя Наполеона I («французский» проект). И, наконец, шестым и последним проектом должна была стать будущая Европа, которую предлагал строить Куденхове-Калерги.

Куденхове-Калерги противопоставлял родству по крови, к которому он относился сугубо отрицательно, родство по духу. Именно это родство должно было, по его мнению, сформировать единую «европейскую нацию» как духовную общность, имеющую общих духовных учителей.

В 1925 году Куденхове-Калерги опубликовал книгу «Практический идеализм», в которой он обосновывал духовное лидерство иудаизма в европейской цивилизации. Понятно, почему при таких заходах Гитлер был смертельным врагом Куденхове-Калерги. Однако можно ли построить на основе «Практического идеализма» Куденхове-Калерги демократическую Европу — это большой вопрос.

Для Куденхове-Калерги христианство являлось лишь вторым изданием иудаизма, а подлинными духовными родоначальниками христиан он считал ессеев и иудеев-александрийцев. Куденхове-Калерги утверждал, что этическое доминирование китайцев на Востоке дополняется этическим доминированием иудеев на Западе. Превосходство евреев по уму и этическому отношению к миру, по Куденхове-Калерги, предопределено ходом мировой истории. Евреи на протяжении всей истории подвергались гонениям и через эти гонения очищались от слабых элементов, превратившись в конце концов в нацию вождей.

Куденхове-Калерги заявлял, что из общего европейского «человечества количества» выделяются две особые «расы качества». Эти люди, по Куденхове-Калерги, верят «в свою высшую миссию, в свое превосходство по крови» (тут Куденхове-Калерги отходил от обычно утверждаемого им примата духа над кровью), «в человеческие различия по рангу». Две эти расы — «аристократия крови» (вот откуда взаимная горячая привязанность графа Куденхове-Калерги и Отто фон Габсбурга) и «еврейство» («аристократия мозга»). В этих двух «расах» Куденхове-Калерги видел «ядро аристократии будущего». Идеолог объединенной Европы высоко оценивал еврейских социалистических вождей и Троцкого, которого настойчиво рассматривал именно в контексте его национальности. (Упомянул один раз Куденхове-Калерги и Ленина, охарактеризовав его как представителя «провинциального мелкопоместного дворянства».)

Людьми будущего, заявлял Куденхове-Калерги, станет «евразиатско-негроидная раса, внешне похожая на древних египтян». При этом характерно, что «предтечей планетарного человека будущего в современной Европе» европейский идеолог называл «русского в качестве славянско-татарско-финского метиса». Своеобразными людьми будущего евроазиатско-негроидной расы, как уже говорилось, по мнению Куденхове-Калерги, будет управлять прослойка, ядро которой составят аристократы и евреи.

Такие взгляды Куденхове-Калерги и связи этого европейского идеолога с Полом Варбургом, Бернардом Барухом и другими представителями западной элиты позволяют очень по-разному трактовать его концепцию объединенной Европы. Отказываясь от конспирологических трактовок и не пытаясь, в отличие от многих, рассматривать Куденхове-Калерги как демоническую фигуру, мы считаем необходимым проблематизировать его демократизм, коль скоро под демократизмом понимается антиэлитарность и равенство людей вне зависимости от их принадлежности к тому или иному народу.

В каком-то смысле вышеописанные идеи Куденхове-Калерги объясняют его союз с Отто фон Габсбургом. Для которого самое важное — чтобы была элита, и чтобы эта элита господствовала. И у которого, в силу его принадлежности к роду Габсбургов, нет такой ненависти к евреям, которая имела место у Гитлера.

Следует особо оговорить, что Габсбурги на протяжении веков опекались именно теми иезуитами, которые особо активно формировали украинство. Не желая демонизировать и иезуитов, одинаково чураясь конспирологических версий еврейского и иезуитского мировых заговоров, мы не можем не обратить внимание на особое отношение иезуитов к евреям. И на то, что в этом отношении сочетаются два начала — иезуитский фундаментальный антисемитизм и иезуитское стремление перетянуть евреев на свою сторону, создав внутри еврейства особую элитную касту, подконтрольную иезуитам и глубоко презирающую еврейские народные массы.

Характерным примером иезуитской работы в еврейской среде являлось всё то, что связано с деятельностью Якова Франка. Франк объявил себя еврейским мессией и создал секту, находившуюся в конфликте с другими еврейскими ортодоксальными общинами. Сначала Франк принял в Турции ислам и называл себя новым воплощением Шабтая Цви, основоположника саббатианства. А потом дважды обращался в католицизм. Он также одно время предлагал русскому духовенству принять его секту в православие. Но в конце концов секта Франка приняла католицизм. Исследователи франкизма утверждают, что вся семья Збигнева Бжезинского является франкистской и что с этим связано особо негативное отношение Бжезинского к государству Израиль.

В силу вышесказанного мы, не имея возможности в данной работе детально обсуждать эту причудливую тематику, настаиваем на особых причинах связи Куденхове-Калерги с Отто фон Габсбургом и на том, что подобная связь просто не могла не опекаться иезуитами. А это, в свою очередь, как проблематизирует демократизм проекта, в котором слишком велика роль тандема Куденхове-Калерги — Габсбурга, так и позволяет иначе посмотреть на еврейский аспект данного проекта. Поскольку данный аспект у Куденхове-Калерги и Габсбурга слишком четко задан, причем не злопыхателями, а самими авторами, то, как говорится, из песни слов не выкинешь. А вот каково настоящее значение этих слов — это отдельный вопрос.

Антисемитизм Гитлера и идеи Куденхове-Калерги, соединенные с габсбургианством, конечно, несовместимы. Но вопрос о том, совместимы ли эти идеи с австрофашизмом, — более сложен. Не было бы этой совместимости — Муссолини не приглашал бы Куденхове-Калерги в Италию. А Отто фон Габсбург не увлекался бы Куденхове-Калерги.

Мы уже указали на то, когда именно идеи Куденхове-Калерги начали обретать реальную силу. Но в связи с особой сложностью и важностью рассматриваемой нами темы необходимо оговорить некоторые хронологические детали, описав события, предшествовавшие этому обретению, и завершив анализ европейского проекта Куденхове-Калерги.

В своем манифесте «Пан-Европа» Куденхове-Калерги призывал европейцев объединиться перед лицом подстерегающих их угроз: новой мировой войны, экономической гегемонии США и российской экспансии.

Спустя три года после опубликования манифеста, в 1926 году, в Вене состоялся Первый конгресс Панъевропейского движения, на который съехались две тысячи представителей 24 народов Европы.

Пан-Европа, которую предлагал строить Куденхове-Калерги, представляла собой экономическое и политическое объединение европейских государств с общим парламентом. Предполагалось, что европейцы вначале создадут общий таможенный союз и образуют единое экономическое пространство, а затем приступят к созданию политического союза — Соединенных Штатов Европы. Куденхове-Калерги говорил также о единой европейской валюте, вооруженных силах и конституции.

Основной целью создания Пан-Европы Куденхове-Калерги называл «русскую угрозу» — данной теме был посвящен одноименный раздел в его манифесте. Куденхове-Калерги писал: «Главной целью европейской политики должно быть предотвращение русского вторжения. Для его предотвращения существует только одно средство: объединение Европы». По Куденхове-Калерги, Россия уже одним фактом своего существования и своей величины представляет угрозу для Европы:

«Организованной и индустриализованной России не смогло бы в военном плане противостоять ни одно европейское государство. Россия уже просто своим присутствием оказывает постоянное давление на европейские государства; это давление будет только расти, так как европейский рост населения не может сравниться с российским» .

При этом угрозу для европейцев представляет любая Россия, не важно, строят ли ее «красные» или «белые»:

"Будущая форма государства России при этом не имеет значения. Как только для России откроется возможность поставить Европу в зависимость от себя, она эту возможность использует — будь хоть красная, хоть белая» .

Более того, якобы «со времен Петра Великого Россия находится в состоянии военного похода на Запад» — узнается знакомый тезис российских либералов о том, что все беды-де пошли даже не от Сталина, а от Петра.

Руководство Панъевропейского союза с Аристидом Брианом. 1927

В 1927 году почетным президентом Панъевропейского союза стал министр иностранных дел Франции Аристид Бриан.

А в 1932 г. проходит очередной Панъевропейский конгресс, на котором Куденхове-Калерги выдвинул тезис о непримиримом отношении европейцев «к Гитлеру и Сталину». Спустя пять лет публикуется книга Куденхове-Калерги «Тоталитарное государство — тоталитарный человек», уравнивавшая фашизм и коммунизм.

Таким образом, об отождествлении фашизма и коммунизма как «двух тоталитаризмов» Куденхове-Калерги заявил задолго до Карла Поппера, обычно считающегося родоначальником этой идеи. [Надо сказать, что эта идея в 1937 г., когда Куденхове-Калерги опубликовал свою книгу, уже витала в воздухе. Уравнивал фашизм и коммунизм в своей книге, вышедшей в следующем году, и знакомый Куденхове-Калерги, поддерживавший его идею создания европейской федерации — основатель Британского института международных отношений (Четем-Хаус) Лайонел Кертис.] Обращаем на это внимание не только в связи с определенной идейной эстафетой, всегда предполагающей наличие тех, кто ее обеспечивает. При всей важности этого обстоятельства еще важнее другое.

Карл Поппер приравнял два тоталитарных зла после того, как одно из них, а именно нацизм, было разгромлено. Причем не абы кем, а силой, отрекомендованной Поппером как второе зло. Соответственно, попперовский концепт двух зол был однозначно заточен против коммунизма, являвшегося на момент выхода в печать сочинения Поппера не побежденным, а фактическим победителем.

Куденхове-Калерги же приравнивает два зла в совершенно других исторических условиях, а именно — в условиях прихода к власти Гитлера. Идея равенства двух зол в такой исторический момент равнозначна запрету на антигитлеровскую коалицию между странами западной демократии и советским коммунистическим государством. Именно такая коалиция и разгромила нацизм при решающей роли советского коммунизма. Представим себе, что идеи Куденхове-Калерги настолько завоевали умы, что данная коалиция стала бы невозможной. Кто в этом случае побеждает? Гитлер.

Охвативший европейские страны экономический кризис и Вторая мировая война на время прервали попытки строительства Пан-Европы. Но Куденхове-Калерги продолжил свою деятельность и в эмиграции в США, где, как уже упоминалось, собрался пятый Панъевропейский конгресс.

Встреча Куденхове-Калерги в эмиграции с Отто фон Габсбургом, собирание ими элитных сил для придания политического веса европейской идее, возвращение в послевоенную Европу и развертывание там проекта как собственно политического привело к тому, что мы имеем на сегодняшний день. И что 70 лет назад казалось неосуществимым. Пусть нынешняя Европа далека от идей Куденхове-Калерги — Габсбурга, но, во-первых, она все-таки объединена. Во-вторых, элитное ядро, продвигавшее панъевропейский процесс, сохранено и укреплено. И в-третьих, как говорится, еще не вечер. Чему свидетельством, на наш взгляд, — события на Украине.

Элитное ядро сторонников европейской интеграции складывалось вокруг союза Куденхове-Калерги и Отто фон Габсбурга.

Как мы уже указывали, в 1946 году их проект начинает обретать реальные черты после того, как 19 сентября премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь о необходимости создания Соединенных Штатов Европы.

В 1949 году в соответствии с предложением Черчилля был создан Совет Европы — идейный двигатель европейской интеграции.

Интересно, что в 1955 году по предложению Куденхове-Калерги флагом Совета Европы становится венец из 12 желтых звезд на синем фоне, позже ставший и флагом Евросоюза. (Кстати, как утверждал соавтор флага Арсен Хейц, 12 звезд заимствованы из Откровения св. Иоанна Богослова (Апокалипсис), «Жены, облеченной в солнце», имеющей вокруг головы венец из 12 звезд. Обычно этот образ соотносят с Девой Марией, так что католический подтекст тут явно имеет место). Данный флаг представлял собой частичную копию символа Панъевропейского союза Куденхове-Калерги — красного креста на фоне желтого круга, окруженного 12 звездами.

Флаг Европейского союза

Флаг Панъевропейского союза

«Ода к радости» — заключительная часть 9-й симфонии Бетховена — позже была избрана гимном Совета Европы, а затем и Евросоюза, также согласно идее Куденхове-Калерги.

В 1957 году Отто фон Габсбург становится вице-президентом Панъевропейского союза.

В том же году было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) — прямой и непосредственный предшественник Евросоюза. Страны ЕЭС заключили между собой таможенный союз.

Таким образом, проект основателя Панъевропейского союза был отчасти воплощен в жизнь. Однако основная мечта Куденхове-Калерги, придание Европе политического измерения — и по сей день еще не реализована. Дело в том, что создание политической наднациональной европейской структуры означает де-факто ликвидацию суверенитета национальных государств, политики и население которых до сих пор не согласны с такой самоубийственной мерой.

Добавим, что, безусловно, Панъевропейский союз, как и Совет Европы, создавался как сугубо антисоветская и антироссийская организация. Объединенная Европа, по мысли руководителей Панъевропейского союза, не должна включать в себя единую и сильную Россию.

В 1961 году Отто фон Габсбург ради разрешения вернуться в Австрию официально отказался от прав на австрийский престол.

А 24 мая 1963 года австрийский административный суд удовлетворил просьбу Отто фон Габсбурга о возможности возвращения на родину. Правое правительство Йозефа Клауса одобрило такую возможность. Однако предложение о возвращении в страну представителей династии вызвало резкое противодействие левых партий. Возник кризис власти, получивший название «Габсбургского кризиса». Лишь 1 июня 1966 года, после победы на выборах консервативной Народной партии, Отто фон Габсбург получил австрийский паспорт, а 31 октября того же года пересек границу Австрии.

Вышеописанные факты жизни Отто фон Габсбурга более или менее затрагиваются в его официальных биографиях. Однако существует и другая, куда более закрытая сторона европейской деятельности «эрцгерцога», о которой его биографы обычно предпочитают умалчивать.

Антибольшевистский Блок Народов (АБН) объединил бывших нацистских коллаборационистов

Наиболее вопиюще черная европейская структура, в которой Отто фон Габсбург играл одну из ведущих ролей, — «Европейский совет по свободе» (ЕСС).

«Европейский совет по свободе» был создан 30 июня — 2 июля 1967 года на конференции в Мюнхене для координации работы антисоветских организаций в Европе. Председателем совета стал бандеровец Ярослав Стецько — председатель «Антибольшевистского блока народов» (АБН) и бывший глава правительства «Украинского государства», самопровозглашенного в 1941 году во Львове. Собственно говоря, «Европейский совет по свободе» создавался АБН как собственное европейское представительство. В исполнительный комитет совета вошел нацистский преступник Теодор Оберлендер. А почетным председателем этого совета на долгие годы становится Отто фон Габсбург.

Тут надо напомнить, что «Антибольшевистский блок народов» отсчитывает свою историю от конференции «порабощенных народов», собравшейся в 1943 году на Ровеньщине по инициативе бандеровцев. Тогда сотрудничавшие с нацистами сепаратисты из различных советских республик и регионов решили объединиться в преддверии уже наметившегося поражения Германии. В эмиграции долгие годы АБН возглавлялся Ярославом Стецько, а после его смерти — его женой Ярославой (Славой). Вот каких друзей в Европе нашел себе бывший союзник австрофашистов Отто фон Габсбург.

При этом надо отметить, что сотрудничество между Отто фон Габсбургом и Стецько началось гораздо раньше, чем был создан «Европейский совет по свободе». Два этих персонажа сотрудничали уже в рамках «Европейского центра документации и информации» (ЕЦДИ), ведущую роль в котором играл Отто фон Габсбург. Данная структура была создана в 1952 году в Испании с целью борьбы с большевизмом в европейских странах и имела выраженную католическую направленность.

Так, в июне 1956 года очередной конгресс ЕЦДИ проходил в испанском королевском дворце Эскориал. На этом конгрессе Стецько, в частности, заявил, что следует включать в понятие Европа не только Западную Европу, но и Восточную, народы которой, «порабощенные» Москвой, дружественны Западу. А Отто фон Габсбург подчеркнул на том же конгрессе важную роль, которую играет Испания как «бастион Европы в борьбе с безбожным большевизмом». (Напомним, что в католической Испании в этот период правит профашистский режим Франко).

Параллельно Отто фон Габсбург развивает активность и в публичных европейских структурах.

В 1973 году по предложению президента Франции Жоржа Помпиду Отто фон Габсбург избирается президентом Панъевропейского союза. Этот пост он покинет лишь в 2004 году по причине преклонного возраста.

А в 1979 году Отто фон Габсбург принял участие в первых всеобщих выборах в структуру объединенной Европы — Европейский парламент, где затем на протяжении двадцати лет представлял интересы Христианско-социального союза в Баварии и был старейшим депутатом. При его участии в Европарламенте была сформирована Панъевропейская рабочая группа депутатов. Отто фон Габсбург отстаивал в Европарламенте идею расширения Европейского союза, особенно за счет таких стран, как Венгрия, Словения и Хорватия, входивших некогда в империю Габсбургов.

Австрийского «эрцгерцога» также весьма интересовала судьба территорий, принадлежавших СССР. Так, 14 января 1983 года по предложению Отто фон Габсбурга Европейский парламент принял резолюцию, выражавшую поддержку созданию «национальных, независимых и суверенных» Латвии, Литвы и Эстонии. (Подчеркнем, это 1983 год — до развала Союза еще восемь лет). Принятие этой резолюции настолько воодушевило бандеровских союзников Отто фон Габсбурга, что вышеупомянутый «Европейский совет по свободе» рекомендовал официальным европейским структурам принять схожие резолюции в отношении и других «порабощенных Россией» народов.

Возможности давления на официальные европейские структуры обсуждаются затем Отто фон Габсбургом на заседаниях «Европейского совета по свободе». Так, в мае 1983 г. он обратился к собранию этого совета с речью, названной им «Возможности кооперации ЕСС с Европейским парламентом». В ней Отто фон Габсбург утверждал, что «порабощенные нации» должны использовать такой инструмент, как Европейский парламент, «себе на пользу».

19 августа 1989 года при активном участии Отто фон Габсбурга был проведен так называемый «Европейский пикник», ставший прологом к объединению ФРГ и ГДР. Этот «пикник» состоялся на австро-венгерской границе вблизи города Шопрон. По обоюдному согласию обеих стран на три часа были открыты пограничные ворота. Воспользовавшись этим, более 600 граждан ГДР сбежали на Запад, несмотря на договоренности между ГДР и Венгрией не пропускать никого в несоциалистическую страну.

После того, как в 1997 году Отто фон Габсбург попал в автомобильную катастрофу, а полтора года спустя перенес пневмонию, он отошел от активной общественно-политической деятельности. Однако отошел — не значит ушел совсем. Напротив, Отто фон Габсбург в этот период весьма активно выступает в поддержку дальнейшего расширения Европы и против России.

Антибольшевистский Блок Народов (АБН) объединил бывших нацистских коллаборационистов

Отто фон Габсбург и Россия

Тема «деколонизации» СССР и России являлась одной из центральных для Отто фон Габсбурга.

Так, выступая в 1977 году на форуме Всемирной антикоммунистической лиги (ВАКЛ) — еще одном детище АБН Стецько, — Отто фон Габсбург заявил: «Мы обязаны сказать миру, что в период деколонизации недопустимо, чтобы СССР было разрешено продолжать оставаться последней в мире неизменной колониальной империей». Расписывая ужасы в СССР, он утверждал, что «в настоящее время целые нации заперты в концентрационных лагерях».

В другом своем выступлении в конце 80-х годов Отто фон Габсбург рассуждал об «отношениях Советского Союза с сотней миллионов завоеванных им людей». И — вновь повторил ту же мысль о деколонизации: «Аннексированны не только здешние страны Ялтинской зоны Европы, но и территории в Азии. Давайте не забывать, что Советский Союз как таковой является последней в мире колониальной империей в эпоху конца деколонизации…».

Вышеупомянутый журналист Константин фон Эггерт, вспоминая свою беседу с Отто фон Габсбургом в Мюнхене, состоявшуюся в ноябре 2007 года на приеме по случаю 95-летия «эрцгерцога», цитировал его слова:

«Я горд, что в 1990 году впервые представил Бориса Ельцина депутатам Европейского парламента. Он, конечно, совершал ошибки. Но у него было твердое представление о будущем России как свободного и демократического государства. И к этому представлению рано или поздно России придется возвращаться».

В одном из своих интервью Отто фон Габсбург прямо высмеивал Ельцина, а заодно и всех русских:

«Путин — совсем другой человек, чем Ельцин. Ельцин всегда был пьян, что делало его симпатичным. (Смеется) Он был типичным, стопроцентным русским. На меня он всегда производил очень хорошее впечатление».

Путин производил на отпрыска старинного аристократического рода куда худшее впечатление. К примеру, в 2005 году в своем докладе под названием «Новая Европа», сделанном в Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне, Отто фон Габсбург заявил, что для Европы «самой большой проблемой настоящего времени является Россия и власть Путина». Отто фон Габсбург утверждал, что Путин очень открыто говорит о своих намерениях, и что точно так же поступал и Гитлер. А «такие люди что говорят, то и делают». Конечно, катастрофа может произойти только в том случае, если остальной мир никак не будет реагировать на существующую опасность. При этом Россия еще не «деколонизировалась» полностью. Она всё еще занимает исламские территории. Также не разрешен спор об «оккупированных» Советским Союзом в 1945 году Южных Курилах, и в Амурской области на границе с Китаем возможно «мирное азиатское нашествие»…

Сравнение России с нацистской Германией Отто фон Габсбург проводил почти с той же настойчивостью, с какой когда-то деятели Панъевропейского союза заявляли о равноценности угроз, исходящих от Гитлера и Сталина.

Например, в одном из интервью на вопрос о возможном размещении американским президентом Джорджем Бушем-мл. элементов ПРО в Европе, Отто фон Габсбург отвечал:

«Конечно, я не стратег, чтобы анализировать ситуацию. Но, в общем, я приветствую его решение. В то время, как Россия наращивает вооружение, мы тоже должны думать о своей защите. Напомню, что Гитлер перед Второй мировой войной поступал похожим образом, наращивая силу Третьего рейха».

Всё ту же нацистскую аналогию Отто фон Габсбург настойчиво проводил и отвечая на вопрос, закончится ли противостояние России и США Третьей мировой войной:

«Не обязательно. Однако это — один из путей. Политика мистера Путина такова, что она повышает вероятность международного конфликта. Это напоминает Гитлера, который также наращивал вооружения».

Что касается причин такой острой нелюбви к России, то в другом интервью Отто фон Габсбург вполне откровенно объяснял, что якобы «неправильные» русские «излишне держатся за свои территории»: «Смотрите, для нас Россия — очень важная страна. Это наш сосед, с которым мы бы очень хотели жить в мире, и которому мы сейчас не можем доверять. … Если вы сейчас приедете в Финляндию, то внешне они очень дружелюбны, но их глубокое недоверие к России — это реальность. Ведь Карелия относится к Финляндии, и входит она сейчас в состав России или нет — это ничего не меняет. Кроме того, Россия и так достаточно велика. Странно то, что в российском правительстве — у них у всех крестьянский менталитет — они держатся за землю, а при этом эта земля часто несет им смертельную опасность. Особенно осторожным надо быть в Азии».

Наконец, рассуждая о возможности вступления России в Европу, Отто фон Габсбург, как и ряд других европейских идеологов, прямо заявлял, что Россию там, конечно, ждут — но только разрезанную на кусочки. Так, в интервью 2005 года Отто фон Габсбург сообщил: «Я очень твердо верю в тот принцип, что Пан-Европа означает всю Европу в целом. Европа в своей основе не является экономическим организмом, это сообщество безопасности… Если когда-нибудь Россия откажется от своих азиатских владений, именуемых сегодня Сибирью, она может потребовать для себя членства в Евросоюзе, но, конечно, не ранее того».

Отто фон Габсбург и Украина

Отто фон Габсбург называл себя лоббистом Украины в Европе и настаивал на том, что Украина должна стать членом Европейского Союза. При этом, как уже говорилось выше, будучи почетным президентом «Европейского совета по свободе», Отто трудился на дело развала СССР в тесной связке с ее президентом — украинским фашистом Ярославом Стецько.

Отто фон Габсбург не стеснялся выражать позитивное отношение к бандеровским преступникам времен Великой Отечественной войны. Так, в 1982 году он вошел в «Международный юбилейный комитет в честь Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», созданный в связи с 40-летием этой прославившейся своими зверствами организации.

Отто фон Габсбург и Стецько демонстрировали теплые личные отношения.

Так, в ноябре 1982 года Ярослав Стецько поздравил Отто фон Габсбурга с его 70-летием, пожелав ему «долгих лет продолжения его успешной активности в деле освобождения порабощенных народов от русского ярма и в поддержку объединения, свободы и национальной независимости стран всей Европы».

А в 1986 году Отто фон Габсбург был среди тех, кто принес личные соболезнования вдове Ярослава Стецько и «всем украинцам» в связи с его смертью. Вдове он, в частности, написал: «Президент Стецько на протяжении всей своей жизни оставался образцовым украинским патриотом, совершившим великое дело для своего отечества. Хотя он отрицал, что достиг окончательного успеха, я убежден, что его деятельность не была напрасной. Он посеял семена, которые принесут свои плоды».

В 2007 году Отто фон Габсбург посетил «незалежную» Украину, уже во всю к тому моменту пожинавшую плоды деятельности Стецько.

Отвечая на вопросы в чате на Корреспондент.net, состоявшемся 15 июня в ходе этого визита, Отто фон Габсбург подчеркнул, что его родители родом с Украины: «Я уже давно был исторически заинтересован в посещении Украины. Мои родители родом из Коломыи».

А 18 июня 2007 года Отто дал развернутое интервью украинской «Газете 24».

Для начала престарелый австрийский аристократ сообщил, что он «украинец»: «Как украинец по происхождению, я могу сказать, что вы должны определиться. Конечно, вы находитесь на линии огня. Это самая опасная территория. Вы просто должны придерживаться четких принципов в своей политике».

Сразу же после такого зачина Отто фон Габсбург призвал Украину войти в состав Европы: «Украина заслуживает [вступления в ЕС]. Ваша страна всегда была в Европе… Украина привязана к Европе, а Европа к Украине».

Наконец, Отто фон Габсбург сообщил украинцам, насколько «нехорошая», по его мнению, Россия. «Об этом редко говорят, но нынешняя Россия — последняя огромнейшая колониальная империя в эпоху деколонизации. И в этом очень опасная тенденция для нас… Владимир Путин очень честно говорит, что он хотел бы сделать с нами. Это очень страшная вещь: когда я смотрю на карьеру Путина, то складывается впечатление, что он готовится к войне…».

Приведенная выше цитата представляет собой яркий образец перекладывания с больной головы на здоровую. Сначала заявляется о том, что у нас, уже оттяпав очень многое и посулив взамен вечную дружбу и любовь, хотят оттяпать еще больше земель. А затем говорится про нашу ужасную агрессивность.

Похороны Отто фон Габсбурга в Вене

Отто фон Габсбург умер в 2011 году. По семейной традиции, его тело было погребено в фамильном склепе церкви Капуцинов в Вене, близ дворца Хофбург. Сердце же предали земле в монастыре в Венгрии. Это было сделано вопреки традиции — сердца 54 Габсбургов от Фердинанда II до Франца Карла традиционно хранятся в серебряных урнах в «Склепе сердец» при Августинской церкви Вены. Данный посмертный жест в сторону Венгрии сложно расценить иначе чем намек на имперские привязанности австрийского семейства, не позабывшего о своем былом имперском величии.

Панихиды по Отто фон Габсбургу прошли в Мюнхене, Вене, Будапеште и в других городах бывшей Австро-Венгерской империи.

Примечательно также, что на похоронах среди высокопоставленных гостей от Украины был замечен Арсений Яценюк, ставший после переворота 2014 года в Киеве премьер-министром украинского правительства.

Панъевропейские наследники Отто

В том же 2004 году, когда Отто фон Габсбург ушел с поста президента Панъевропейского союза, пост исполнительного вице-председателя заняла его пятая, младшая дочь Вальбурга, бывшая в 1988—2004 годах генеральным секретарем этой организации. Старший сын Отто эрцгерцог Карл, нынешний «глава дома Габсбургов», с 1986 года возглавлял австрийскую ветвь Панъевропейского союза.

Карл фон Габсбург

В октябре 2012 года Вальбурга посетила Украину в качестве главы шведской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как писал киевский корреспондент французской газеты «Фигаро», дочь Отто фон Габсбурга была «взволнована» тем, что там услышала: украинцы рассказали ей, что «Львов раньше назывался Лембергом, и был одним из самых развеселых городов Австро-Венгерской империи». «Участь этой страны, — заявила Вальбурга, — составляет часть истории моей семьи». Именно поэтому она«уверена, что, несмотря на все трудности, будущее Украины в Европе, а не где-либо еще». (Вот такая — чисто семейная — надменная уверенность…)

Вальбурга Габсбург Дуглас

Наследник Отто фон Габсбурга Карл, как когда-то его отец, регулярно напоминает о важности вхождения Украины в Европу.

Так, 19 февраля 2017 года на вопрос украинского журналиста, члена австрийского Международного института прессы Николая Княжицкого о цели его приезда на Украину, Карл сообщил:

«Это концепция Панъевропейского Союза — старейшего европейского объединения со времен Первой мировой войны, организации, которая существует почти во всех странах Европы. И я считаю, что было бы очень хорошо теперь, когда мы видим весь этот хаос в Европейском Союзе, максимально усилить европейскую идею, особенно здесь, в Украине, потому что для меня Европа без Украины никогда не будет полной. Мне кажется, что очень важно было бы расширить идею об Украине как неотъемлемой части Европы (это вполне понятно) и поработать в самом Европейском Союзе для того, чтобы было тесное сотрудничество. Вот такая теперь моя миссия».

Карл подчеркнул, что Панъевропейский союз выступает за придание Европе «реального политического измерения» (имеется в виду политически единая Европа). После чего Карл заявил о ключевой роли Украины в безопасности Европы:

«Вполне ясно, что, например, концепция безопасности для Европы не может развиваться без Украины. Потому что Украина — это краеугольный камень Европы. Очень выгодное географическое положение Украины, она потенциально очень богатая страна. Европейский Союз не имеет будущего без Украины» .

Подтекст слов Карла вполне понятен. Украина действительно и богата (не случайно Германия и во времена Украинской народной республики 1917—1920 гг., и в период правления пришедшего ей на смену гетмана Скоропадского, и при Гитлере пыталась сделать Украину своей житницей!), и прекрасно географически расположена — с ее территории очень удобно запускать по России ракеты НАТО.

Добавим, что наследник Отто Карл фон Габсбург явно не случайно являлся одно время видным членом «Организации непредставленных наций и народов» (UNPO). Еще при своей жизни Отто так говорил о сыне в интервью Радио «Свобода»: «Сейчас он особенно активно занимается фондом — так называемым представительством Unrepresented People, то есть представляет народы, у которых до сих пор не было своего представительства. Это — европейско-американский фонд, и он пытается помочь этим народам. Этот фонд создается, и он, вероятно, будет базироваться в Эстонии».

«Организация непредставленных наций и народов» была создана еще в 1991 году. Непосредственно перед распадом СССР ее членами успели побывать советские прибалтийские республики Эстония и Латвия. А также Грузия и Армения, в которых к этому моменту у власти де-факто находились антисоветские сепаратисты. Татарстан состоял в UNPO с 1991 по 2008 год. А Меджлис крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещенный в России в 2016 году, и по сей день «представляет» в этой организации крымских татар.

«Организация непредставленных наций и народов» является продолжателем дела вышеупомянутого «Антибольшевистского блока» народов (АБН), возглавлявшегося Стецько, а затем его вдовой. Эта организация является также частью «Черного интернационала», созданного западными спецслужбами из наиболее радикальных националистических сил, желающих распада СССР и России. Карл фон Габсбург занимал в UNPO пост генерального директора с января 2002-го по январь 2003 года.

На центральном сайте организации Карл заявлял, что UNPO — это «живой пример абсолютной необходимости установления права на самоопределение в качестве правовой нормы и стандарта… всё, что они [непредставленные нации] делают, это указывают на то, что также имеют право на свою собственную историю, свое культурное наследие, свой язык, свою религию, свою собственную территорию и свое право самим решать свою собственную судьбу».

Возникает естественный вопрос: относится ли всё сказанное к Приднестровью или, например, к Донбассу? Впрочем, этот вопрос, будучи естественным, одновременно является и риторическим. Конечно, «не относится».

Как видно из всего вышесказанного, Отто фон Габсбург — это, безусловно, «черный принц», глубоко укорененный в антидемократические структуры «Черного интернационала». А его наследники — истинные продолжатели его дела. На примере Отто фон Габсбурга и его преемников видно, что внутри нынешней расслабленной, плюралистичной Европы, помешанной на толерантности и правах меньшинств, сокрыто определенное ядро, контрастное по отношению к такой расслабленной идеологической периферии. И что это ядро, во-первых, тесно связано с Габсбургами, во-вторых, столь же тесно связано с той редакцией фашизма, которая возобладала после разгрома гитлеризма, в-третьих, особо поддерживает бандеровскую Украину и, в-четвертых, накаленно ненавидит Россию во всех ее ипостасях — досоветской, советской и постсоветской.

Мы не собираемся утверждать, что данное ядро грезит о буквальном восстановлении католической имперской Европы, окормляемой Габсбургами, уверенными, что создание такой Европы — их неотменяемая великая миссия. И можно было бы сказать, что наличие такого ядра представляет интерес только для специалистов по теории элиты. Что это ядро само по себе, а европейский процесс — сам по себе. Но сегодня уже слишком очевидно, что сама Европа находится в некоем переходном состоянии. Что ее нынешняя расслабленность и гипертолерантность, конечно же, не совместимые ни с какими вожделениями обсуждаемого нами ядра, — явление временное и переходное. О каком переходе из состояния А с его толерантностью и расслабленностью в состояние Б следует сегодня говорить? Каковы характеристики этого будущего состояния Б? Как они связаны и с фашизмом, альтернативным гитлеровскому, и с Габсбургами, и с бандеровцами, которые также претендуют на сопричастность этому альтернативному фашизму и при этом бережно опекаемы Европой?

Вот вопросы, которые неумолимо возникают при рассмотрении нашей темы. Задача данного исследования не в том, чтобы ответить на эти вопросы, а в том, чтобы поставить их на повестку дня. При том, что отвечать на данные вопросы, если мы и впрямь обнажили настоящее, реальное содержание порождающих их проблем, нас всех заставит история.