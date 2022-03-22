Хьюстон, США, 22 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:97.

(сс) RMTip21 Хьюстон Рокетс

Самым результативным игроком матча стал форвард «Хьюстона» Кристиан Вуд, на счету которого дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. В составе «Вашингтона» форвард Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

«Хьюстон» одержал 18-ю победу в 72 матчах и занимает 30-е место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» потерпел 41-е поражение в 71 игре и идёт на 21-м месте.

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