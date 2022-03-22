Петропавловск, Казахстан, 22 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Казахстане правоохранители задержали директора и главного инженера ТЭЦ-2 Петропавловска Северо-Казахстанской области, где обрушилась труба. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба областного управления прокуратуры Северо-Казахстанской области.

ТЭЦ

«В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса Казахстана «Недобросовестное отношение к обязанностям», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанные находятся в изоляторе временного содержания. По делу об обрушении трубы идёт следствие, сотрудники прокуратуры проверяют, как представители надзорных органов, которые должны были следить за состоянием труб, исполняли свои обязанности.

Напомним, труба ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась 20 марта. Предположительно причиной обрушения стал сильный ветер. После этого пропала одна из сотрудниц теплоэлектроцентрали, которую до сих пор не нашли.