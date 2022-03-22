Донецк, 22 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. С начала операции группировка войск Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила 99 населённых пунктов. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что с начала специальной военной операции на территории республики было освобождено от украинских формирований 99 населённых пунктов, в том числе Славное.

«Идут бои за Мариуполь, Авдеевку, Марьинку и Верхнеторецкое», — добавили в штабе.