Сантьяго, 22 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Апелляционный суд Сантьяго приговорил 21 марта десятерых бывших военнослужащих чилийской армии к 20, десяти и трём годам лишения свободы за сожжение людей заживо во время диктатуры Августо Пиночета в 1986 году. Об этом сообщает новостное Prensa Latina.

Biblioteca del Congreso Nacional Августо Пиночет

Осужденные солдаты подожгли двух мужчин, находясь на патрулировали улиц во время протестов против режима. Один из мужчин скончался в больнице четыре дня спустя, а второй выжил, несмотря на ожоги 60% тела.

Всего за время диктатуры Пиночета в стране было зафиксировано 3 065 случаев убийств и исчезновений среди чилийского населения.