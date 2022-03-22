Десять чилийских солдат осуждены за сожжение людей в 1986 году
Сантьяго, 22 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Апелляционный суд Сантьяго приговорил 21 марта десятерых бывших военнослужащих чилийской армии к 20, десяти и трём годам лишения свободы за сожжение людей заживо во время диктатуры Августо Пиночета в 1986 году. Об этом сообщает новостное Prensa Latina.
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Августо Пиночет
Осужденные солдаты подожгли двух мужчин, находясь на патрулировали улиц во время протестов против режима. Один из мужчин скончался в больнице четыре дня спустя, а второй выжил, несмотря на ожоги 60% тела.
Всего за время диктатуры Пиночета в стране было зафиксировано 3 065 случаев убийств и исчезновений среди чилийского населения.