Белово, Кемеровская область, , 11:08 — REGNUM Число пострадавших во время ЧП на кемеровской шахте «Листвяжная» по данным на 14:45 (время местное) не изменилось. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В шахте Afedchenko

Напомним, ранее стало известно о том, что из шахты госпитализированы 12 горняков.

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«Всё они находятся в удовлетворительном состоянии и под на наблюдением врачей», — уточнили в Центре.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 марта, из кузбасской шахты «Листвяжная» из-за сигнала о превышении газа были эвакуированы горняки.

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