Москва, 22 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Ряд российских СМИ сообщил о том, что комик Гарик Мартиросян может заменить телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Об этом 22 марта пишет корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с YouTube Гарик Мартиросян

Как отмечают российские издания, предположения о том, что Мартиросян станет вести передачу, похожую по формату на «Вечерний Ургант», изначально появились в Сети. По данным телеграм-каналов, комик якобы сам говорил о том, что выход шоу запланирован на осень 2022 года. Он даже иронизировал, что назовёт проект «Круглосуточный Мартиросян».

Добавим, что официального заявления о «готовящемся» проекте от Первого канала не было. Представители канала ранее утверждали, что шоу «Вечерний Ургант» не будет закрыто, а лишь временно не выходит в эфир из-за освещения более «важных общественно-политических событий».