Питерский район, , 11:14 — REGNUM В Саратовской области в отношении директора образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Как сообщает региональное следственное управление СКР, подозреваемый присвоил более 200 тыс. рублей.

Растрата

С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года директор одного из образовательных учреждений Питерского района Саратовской области изготовил приказ о приеме сотрудника на работу, а затем табель учета рабочего времени. В документы он внес недостоверные сведения о трудоустройстве на должность водителя организации мужчины, который трудовую деятельность фактически не осуществлял. На основании ложных сведений, злоумышленник присвоил и совершил растрату на сумму более 200 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове с 2018 по 2020 годы собственники жилья и наниматели помещений многоквартирных домов перечислили управляющей компании в качестве оплаты за теплоресурсы порядка 15 млн рублей. Генеральный директор домоуправляющей организации решил не передавать часть денег в качестве оплаты за отопление и горячее водоснабжение, израсходовав их по своему усмотрению.

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